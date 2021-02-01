Edirne'de beklenen yağmur başladı (3)
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Edirne'de beklenen yağmur başladı (3)

01.02.2021 19:17 | Son Güncelleme: 01.02.2021 19:21
Edirne'de beklenen yağmur başladı (3)

KIRKLARELİ YOLU KAPATILDIEdirne'de gün boyu aralıklarla etkili olan sağanak yağış, derelerin taşmasına neden oldu.

EDİRNE-KIRKLARELİ YOLU KAPATILDI

Edirne'de gün boyu aralıklarla etkili olan sağanak yağış, derelerin taşmasına neden oldu. Havsa ilçesine bağlı Söğütlüdere ve Oğulpaşa köylerindeki dereler, yoğun yağışın ardından taştı. Taşkın suları nedeniyle Edirne - Kırklareli D-20 karayolu trafiğe kapandı. Polis ekipleri, yola güvenlik şeridi çekti.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne - Havsa karayolunda yoğun yağış sebebiyle ulaşımın aksamaması ve trafiğin kontrollü olarak sağlanması için alınan tedbirleri yerinde inceledi. Vali Canalp, daha sonra Oğulpaşa deresinde de incelemelerde bulundu.Yağış nedeniyle kent merkezindeki Güney Çevre Yolu'nda ulaşım durdu, polis yolu trafiğe kapadı. Bölgede bulunan bazı ev ve iş yerlerini ise su bastı. Vatandaşlar dükkandaki suyu tahliye etmek için çaba sarf etti. Merkeze bağlı bazı köylerde ise derelerin taşması sonucu tarım arazileri sular altında kaldı. ENEZ-İPSALA KARA YOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Etkili olan şiddetli sağanak yağış nedeniyle Enez-İpsala ilçesi karayolu trafiğe kapatıldı. Keşan, İpsala ve Enez ilçelerinde öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış, akşam saatlerinde etkisini arttırdı. Şiddetli yağış nedeniyle İpsala yönünden Enez'e giriş-çıkışı sağlayan yolun büyük bir bölümü sular altında kaldı. Yolun tekrar trafiğe açılması için bölgeye Enez Belediyesi ve karayollarına ait iş makineleri sevk edildi. Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç de, bölgeye giderek, çalışmaları takip etti. Yolun trafiğe yeniden açılması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Ünsal YÜCEL-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE,


Edirne'de beklenen yağmur başladı (3)
Edirne'de beklenen yağmur başladı (3)
Edirne'de beklenen yağmur başladı (3)
Edirne'de beklenen yağmur başladı (3)
Edirne'de beklenen yağmur başladı (3)
Edirne'de beklenen yağmur başladı (3)
Edirne'de beklenen yağmur başladı (3)
Edirne'de beklenen yağmur başladı (3)
Edirne'de beklenen yağmur başladı (3)
Edirne'de beklenen yağmur başladı (3)
Edirne'de beklenen yağmur başladı (3)
Edirne'de beklenen yağmur başladı (3)
Edirne'de beklenen yağmur başladı (3)
Edirne'de beklenen yağmur başladı (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL

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