Edebiyatın aşılandığı "Kahramanmaraş Akademi" eğitimlerine yoğun ilgi
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Edebiyatın aşılandığı "Kahramanmaraş Akademi" eğitimlerine yoğun ilgi

23.02.2021 10:49 | Son Güncelleme: 23.02.2021 10:52
Edebiyatın aşılandığı

Türk edebiyatına yön veren birçok yazarın yetiştiği Kahramanmaraş'ta, Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü "Kahramanmaraş Akademi"de verilen eğitimlere vatandaşlar tarafından büyük ilgi gösterildiği belirtildi.

Türk edebiyatına yön veren birçok yazarın yetiştiği Kahramanmaraş'ta, Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü "Kahramanmaraş Akademi"de verilen eğitimlere vatandaşlar tarafından büyük ilgi gösterildiği belirtildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 533 öğrenciye 13 farklı branşta eğitim verilen akademide bahar döneminin ilk haftası geride bırakıldı.

Alanında uzman eğitmenler tarafından kısa film, hüsnü hat, yazı, yeni medya ve iletişim, sosyolojinin temel kavramları, dergi, tarih, diksiyon, proje, öykü, bilim tarihi, metin okumaları ile düşünce atölyelerinde verilen eğitimlere katılımcılar büyük ilgi gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeni Medya ve İletişim Atölyesi eğitmeni Derya Kaman, Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Kahramanmaraş Akademi'nin katılımcılardan büyük ilgi gördüğünü, katılımcıların hemen hemen hepsinin derslere aktif katılım gösterdiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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