E-TİCARET UYGULAMASINA ÜYE OLDU; 75 BİN LİRA DOLANDIRILDI

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da iddiaya göre tekstil işiyle uğraşan Ergün S. (41) arkadaşının önerisiyle telefonuna e-ticaret yapan bir uygulama indirdi. Dolandırıcıların 'Satış yaptıkça komisyon alacaksınız' vaadiyle uygulamaya üye olan Ergün S. toplam 75 bin lira dolandırıldığı ve uygulamanın da kapandığını öne sürerek, şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulundu. "Kazanma vaadiyle insanları cezbettiler. İnsanlar da kaptırdı kendini ama sonuçları hüsran oldu" diyen Ergün S., bu tarz uygulamaların halen olduğunu ve yetkililerin bu tarz dolandırıcılık yöntemlerine bir çözüm bulmasını istedi.

İstanbul'da 2021 yılının Ekim ayında meydana gelen olay iddiaya göre şöyle oldu: İş arkadaşının satış yaptıkça para kazandığını söylemesi üzerine Ergün S. da e-ticaret uygulamasını cep telefonuna indirdi. Ergün S., uygulama üzerinden iletişime geçtiği kişilere, yatırım yapmak istediğini söyleyerek, banka hesap numalarını istedi. İlk başlarda küçük miktarda paralar yatırıp Kar eden Ergün S., ilerleyen günlerde uygulamaya yüklediği para miktarını artırdı. Başlarda bankadan para yollayan Ergün S.'ye daha sonra paraları, kripto para olarak göndermesi söylendi. Ergün S. da bu kişilere verdikleri linkten ulaşmak suretiyle hesaplarına para yolladı. Dolandırıcılık şüphelililerinin kampanya yaptıklarını söyleyip 'Yatırdığınız miktarın komisyonunu yüzde 30 olarak size vereceğiz' şeklindeki sözlerine güvenen Ergün S., tüm parasını uygulamaya yükledi. Daha sonra parasını geri çekmek istedi ancak sistemin hata verdiğini gören Ergün S., şüphelilerle iletişime geçti. Karşısındaki kişiler, sistemsel hata olduğunu sorunu çözeceklerini söyleyerek Ergün S.'ye beklemesi gerektiğini söyledi. Bir hafta sonrasında uygulamanın kapanmasının ardından dolandırıldığını anlayan Ergün S., Bakırköy Adalet Sarayı'na suç duyurusunda bulundu. Soruşturma savcısına da şikayetçi olarak ifade veren Ergün S., adliye çıkışında açıklamalarda bulundu.

"BENİM GİBİ 1 MİLYON 300 BİN TANE ÜYESİ VAR AMA HİÇ KİMSEDEN SES ÇIKMAMIŞ"

"İNSANLAR KAPTIRDI KENDİNİ AMA SONUÇLARI HÜSRAN OLDU"

"TÜM PARAMIZI KRİPTO PARALAR ÜZERİNDEN GÖNDERMEMİZİ İSTEDİLER"

"NERE GÖNDERDİĞİMİZİ, KİME GÖNDERDİĞİMİZİ BİLMİYORUZ"

"İNSANLARIN AKLINI ÇELİYORLAR"

Son olarak bu tarz uygulamaların halen olduğunu ve yetkililerin bu tarz dolandırıcılık yöntemlerine bir çözüm bulmasını isteyen Ergün S. "Bu tip uygulamalar halen var. Bir takım insanlar, buraya para yatırıp para kazandığını söyleyerek, insanların aklını çeliyorlar. Benim demek istediğim yetkililerin bu işlere bir çözüm bulması lazım" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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