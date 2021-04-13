e-Futbol Milli Takımı eEuro2021'de play-off'lara kaldı
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e-Futbol Milli Takımı eEuro2021'de play-off'lara kaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
e-Futbol Milli Takımı eEuro2021'de play-off'lara kaldı

eMilli Takımı, 55 ülkenin katıldığı eEuro2021 ön elemelerinde grubunda ikinci olarak play-off aşamasına kaldı.

eMilli Takımı, 55 ülkenin katıldığı eEuro2021 ön elemelerinde grubunda ikinci olarak play-off aşamasına kaldı.

TURKSPORU'nun destekçisi Turkcell'in ana sponsorluğunu yaptığı e-Futbol Milli Takımı, eEuro2021 elemelerinde ilk turu başarıyla geçti. 55 ülkeden oyuncuların katıldığı ön elemeleri, kazandığı başarılarla C Grubu'nda ikinci tamamlayan eMilli'ler, eEuro2021 şansını Play-Off'lara bıraktı.

Hırvatistan, İsveç, Güney Kıbrıs ve San Marino ile C Grubu'nda mücadele eden eMilli Takımı topladığı 15 puanla Hırvatistan'ın ardından grubunu ikinci olarak tamamladı.

10-17 Mayıs tarihleri arasında oynanacak Play-Off'larda eEuro2021 mücadelelerini sürdürecek olan eMilli Takımın kadrosunda Ali Doğan Barutçu, Emirhan Ünal, Erman Gökdemir ve Mücahit Sevimli yer alıyor.

Play-Off'ları geçmesi halinde Temmuz ayında İngiltere'de eEuro2021 finallerine katılım hak kazanacak olan Turkcell eMilli Takım'ın bu seneki ikinci büyük hedefi ise Ağustos ayında Danimarka'da düzenlenecek olan eNations Cup'ta derece elde etmek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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