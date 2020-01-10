Düzce'de yoğun sis etkili oluyor

10.01.2020 12:30 | Son Güncelleme: 10.01.2020 12:40

Düzce'de yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Sürücüler, şehir merkezindeki ana arterlerden Atatürk Bulvarı, İstanbul, Mimar Sinan caddeleri ve Düzce-Kalıcı Konutlar bağlantı yolu ile D-100 kara yolunun Çoban, Öztürkler ve Soğancı mevkilerinde sis nedeniyle ilerlemekte zorlandı.

Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alırken, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Bölgede sisin öğle saatlerinde etkisini azaltması bekleniyor.

Kaynak: AA