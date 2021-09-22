Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Haberler
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Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

AA / Ömer Ürer - Haberler | Güncel
Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 128 gram esrar ile yakalanan kişi gözaltına alındı.

DÜZCE (AA) - Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 128 gram esrar ile yakalanan kişi gözaltına alındı.

Akçakoca İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Akçakoca Cumhuriyet Savcılığı koordinasyonunda uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu ilçeye bağlı Dadalı Köyünde yaşayan A.Ç'nin adresine operasyon düzenlendi. Söz konusu adreste uyuşturucu köpekleriyle yapılan aramalarda evin bahçe bölümünde ekili 8 kök Hint keneviri ile 1 kilo 128 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.Ç'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Ömer Ürer - Son Dakika Haberleri
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