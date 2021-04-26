Düzce'de trafik yoğunluğu olan Kervan Kavşağı iyileştirilecek
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Düzce'de trafik yoğunluğu olan Kervan Kavşağı iyileştirilecek

Düzce'de trafik yoğunluğu olan Kervan Kavşağı iyileştirilecek
Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel

Düzce'de trafik yoğunluğunun en fazla olduğu noktalardan biri olan Kervan Kavşağı'nda iyileştirme projesi çalışmalarına Ramazan Bayramı'nın ardından başlanacak.

Düzce'de trafik yoğunluğunun en fazla olduğu noktalardan biri olan Kervan Kavşağı'nda iyileştirme projesi çalışmalarına Ramazan Bayramı'nın ardından başlanacak.

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunu birbirine bağlayan Bahçeşehir, Otogar, Kültür Merkezi, İl Emniyet Müdürlüğü ve adliye gibi kentin önemli noktalarının geçiş güzergahının kesiştiği kavşak için iyileştirme projesi belirlendi.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, yaptığı açıklamada, projeyi uygulamak için son hazırlıkların yapıldığını söyledi.

Bölgede ilk olarak viyadük yapma taraftarı olduklarını ancak bölgenin fiziki kapasitesinin yeterli olmadığını vurgulayan Özlü, şöyle konuştu:

"Fevzi Çakmak ve Cedidiye mahalle muhtarlarımız, STK temsilcilerimiz, bölge esnaf ve vatandaşlarımızla sürekli iletişim halinde olduk, toplantılar yaptık. Hem bölge hem de tüm şehir açısından en iyisi, sağlıklısı ve hızlısı neyse onu yapalım istedik. Muhtarlarımızın da onaylamasıyla Ulaşım Master Planı içerisinde yer alan kavşakta, mevcut durumun iyileştirilmesinde karar kılındı. Uzman ekiplerimiz kavşakta araç sayımlarını gerçekleştirerek, mevcut hali ve projenin ardından öngörülen analizleri raporladı. Çıkan rapora göre, kavşağı kullanan sürücülerimiz yakıttan ve zamandan tasarruf edecek, ayrıca araçlar daha az egzoz salınımı yaparak çevreye daha az zarar verecek. Projemizin yapımını Ramazan Bayramı'nın hemen ardından başlatıp kısa sürede tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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