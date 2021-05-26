Düzce'de seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi
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Düzce'de seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi

Düzce'de seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi
Anadolu Ajansı / Gökhan Alkan - Haberler | Güncel

Düzce'nin Yığılca ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şafak D'nin kullandığı 81 AZ 384 plakalı otomobil Orhangazi Mahallesi mevkisinde alev aldı.

Otomobilin yandığını gören sürücü aracını durdurarak aşağıya indi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Düzce'de seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi
Düzce'de seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi
Düzce'de seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Alkan

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