Düzce'de seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi
Düzce'nin Yığılca ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Düzce'nin Yığılca ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Şafak D'nin kullandığı 81 AZ 384 plakalı otomobil Orhangazi Mahallesi mevkisinde alev aldı.
Otomobilin yandığını gören sürücü aracını durdurarak aşağıya indi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Alkan