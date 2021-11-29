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Düzce'de rüzgar etkili oldu (2)

Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Haberler | Güncel
Düzce'de rüzgar etkili oldu (2)

AĞAÇ EVİN ÜZERİNE DEVRİLDİDüzce'de etkili olan rüzgarla birlikte devrilen ağaç, Karaca Mahallesi Çelebi Sokak'ta Ufuk Polat'a ait tek katlı evin üstüne devrildi.

ÇELEBİ, KIRIKKALE (DHA) - AĞAÇ EVİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Düzce'de etkili olan rüzgarla birlikte devrilen ağaç, Karaca Mahallesi Çelebi Sokak'ta Ufuk Polat'a ait tek katlı evin üstüne devrildi. Polat, çatıya zarar veren ağacın kaldırılması için itfaiyeye durumu bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ağacı keserek çatının üzerinden indirdi.


Düzce'de rüzgar etkili oldu (2)

Düzce'de rüzgar etkili oldu (2)

Düzce'de rüzgar etkili oldu (2)

Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Son Dakika Haberleri

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