Düzce'de rüzgar etkili oldu (2)

ÇELEBİ, KIRIKKALE (DHA) - AĞAÇ EVİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Düzce'de etkili olan rüzgarla birlikte devrilen ağaç, Karaca Mahallesi Çelebi Sokak'ta Ufuk Polat'a ait tek katlı evin üstüne devrildi. Polat, çatıya zarar veren ağacın kaldırılması için itfaiyeye durumu bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ağacı keserek çatının üzerinden indirdi.