Parke fabrikasının toz silosunda çıkan yangın söndürüldü
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Parke fabrikasının toz silosunda çıkan yangın söndürüldü

27.01.2021 13:25 | Son Güncelleme: 27.01.2021 13:47

Düzce'de parke fabrikasının toz silosunda çıkan yangın hasara neden oldu.

Düzce'de parke fabrikasının toz silosunda çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Dereli Tütüncü Mahallesi'nde faaliyet gösteren parke fabrikasının toz silosunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, toz silosuna merdiven aracılığıyla ulaşarak yangına müdahale etti.

Sağlık personeli de bölgede tedbir amaçlı hazır bekletildi.

Büyümeden söndürülen yangın, toz silosunda hasara yol açtı.

Parke fabrikasının toz silosunda çıkan yangın söndürüldü
Parke fabrikasının toz silosunda çıkan yangın söndürüldü
Parke fabrikasının toz silosunda çıkan yangın söndürüldü
Parke fabrikasının toz silosunda çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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