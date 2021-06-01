Düzce Belediyesi Yüzlerde Tebessüm Oluyor
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Düzce Belediyesi Yüzlerde Tebessüm Oluyor

Düzce Belediyesi Yüzlerde Tebessüm Oluyor
Habermetre - Haberler | Toplum

DÜZCE BELEDİYESİ YÜZLERDE TEBESSÜM OLUYOR Sosyal Belediyecilik anlamında önemli projelere imza atan Düzce Belediyesi, vatandaşlardan gelen talepleri anında değerlendirerek çözüme kavuşturuyor.

DÜZCE BELEDİYESİ YÜZLERDE TEBESSÜM OLUYOR Sosyal Belediyecilik anlamında önemli projelere imza atan Düzce Belediyesi, vatandaşlardan gelen talepleri anında değerlendirerek çözüme kavuşturuyor. İstekleri kısa sürede değerlendiren ekipler, aynı günde birçok ihtiyaç sahibinin yardımına koşuyor.

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, sosyal medya ve Beyaz Masa üzerinden kendilerine ulaşan vatandaşların taleplerini kısa sürede çözüme kavuşturuyor. Müdürlüğe bağlı ekipler, geçtiğimiz günlerde Hamidiye Mahallesinden Beyaz Masa birimine ulaşan ve yürüme zorluğu çektiği için baston talebinde bulunan vatandaşın istediğini yerine getirdi. Yaşlı bireyin talebini karşılamak üzere ev ziyareti gerçekleştiren ekipler, ailenin diğer ihtiyaçlarına yönelik de çalışma başlattı.

YÜZLERDE TEBESSÜM OLDULAR

Dereli Tütüncü Mahallesinden gelen bir diğer talep için de harekete geçen ekipler, annelerinin belediyenin sosyal medya hesaplarından ilettiği talebi değerlendirerek biri 7, diğeri 3 yaşında olan 2 kardeşe boyama kitabı, boya kalemleri ve kırtasiye malzemeleri desteğinde bulundu.

Sosyal Yardım İşleri ekiplerinin son durağı Çavuşlar Mahallesi oldu. TOKİ konutlarında ikamet eden engelli vatandaşın salıncak talebi de yine aynı gün içerisinde yerine getirildi.

Engelli vatandaşın evine giden ekipler, salıncağın kurulmasından evin durumuna kadar detaylı inceleme gerçekleştirerek, vatandaşın ihtiyaçlarına yönelik çalışma başlattı.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü yetkilileri Beyaz masa, sosyal medya ve diğer iletişim kanallarından gelen taleplerin incelenmeye devam edildiğinin altını çizerek, Belediyenin şefkat elinin vatandaşın üzerinde olduğunu hatırlattılar.

Kaynak: Habermetre

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