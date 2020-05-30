Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 6 milyonu geçti
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Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 6 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 6 milyonu aştı.

Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 6 milyonu geçti
30.05.2020 02:57 | Son Güncelleme: 30.05.2020 02:57

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 6 milyonu aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı 6 milyon 22 bin 2'ye ulaştı.?

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü, bu ülkede 1 milyon 792 bin 537 kişi Kovid-19'a yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla Brezilya (466 bin 200), Rusya (387 bin 623), İspanya (285 bin 644), İngiltere (271 bin 222), İtalya (232 bin 248), Fransa (186 bin 835), Almanya (183 bin 19) ve Hindistan (173 bin 491) oldu.

Türkiye'deki vaka sayısı 162 bin 120'ye ulaştı.

Worldometer'da vaka sayısı 50 bini aşan diğer ülkeler şöyle sıralandı:

"Peru (148 bin 285), İran (146 bin 668), Şili (90 bin 638), Kanada (89 bin 390), Çin (82 bin 995), Suudi Arabistan (81 bin 766), Meksika (81 bin 400), Pakistan (64 bin 28), Belçika (58 bin 61) ve Katar (52 bin 907)."

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle 366 bin 350 kişi hayatını kaybetti.

Virüse yakalanan 2 milyon 655 bin 374 kişi iyileşirken, halen tedavi gören 3 milyon 278 aktif enfekte vaka bulunuyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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