UNWRA, Filistinli Mültecilere Yardım İçin Çalışanlarının Ölümünü Duyurdu

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNWRA), 7 Ekim'den bu yana yarısı öğretmen olmak üzere 29 UNWRA çalışanının saldırılarda yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNWRA), 7 Ekim'den bu yana yarısı öğretmen olmak üzere 29 UNWRA çalışanının saldırılarda yaşamını yitirdiğini duyurdu.

UNWRA'dan yapılan açıklamada, "Şok içerisindeyiz ve yas tutuyoruz. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 29 meslektaşımızın öldürüldüğü artık doğrulandı. Bu meslektaşlarımızın yarısı UNWRA öğretmenleriydi. Ajans olarak perişan durumdayız. Ailelerle birlikte acı çekiyoruz" denildi.