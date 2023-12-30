Uluslararası Polis İşbirliği Gücü Interpol, Primer Kartel Uruguayo'nun Liderini Yakaladı

Uluslararası polis işbirliği gücü Interpol, 'en çok arananlar' listesindeki 'Primer Kartel Uruguayo' kartelinin liderlerinden Diego Nicolas Marset Alba'nın Brezilya'da bir operasyonla yakalandığını duyurdu.

Interpol bugünkü açıklamasında, Güney Amerika'daki uyuşturucu karteli Primer Kartel Uruguayo'nun liderinin kardeşi Diego Nicolas Marset Alba'nın 26 Aralık Salı günü ortak bir operasyonla Brezilya'da ele geçirildiğini belirtti. 22 yaşındaki Uruguay uyruklu Alba'nın Bolivya, Brezilya, Paraguay ve Uruguay'a ait çok sayıda sahte kimlik kullanarak uzun yıllardır kanundan kaçtığı vurgulandı.

EŞİNİN DOĞUMU YAKLAŞINCA EVE GELMİŞ

Diego Nicolas Marset Alba'nın Güney Amerika'dan Avrupa'ya gelen uyuşturucu ticaretinde 'merkezi bir rol' oynadığını ifade eden Interpol, Alba'nın aynı zamanda birkaç tane yüksek profilli cinayete karıştığını belirtti. Alba'nın eşinin Brezilya'nın Foz de Iguacu kentinde doğumunun yaklaştığına dair istihbarat alan Interpol, "Marset'in doğum için Brezilya'ya gelme ihtimalini öngören Brezilya Federal Polisi, karısının evini izledi ve evine vardığında kaçağı gözaltına aldı" dedi.