Ukrayna Devlet Başkanı: Rusya'nın savaş alanında iflas ettiği görülüyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın savaş alanında 'iflas' ettiğini belirterek, savaşın Rus topraklarına döndüğünü belirtti. Zelenski'nin bu açıklaması, Rusya'nın başkenti Moskova'da iki gökdelenin hasar görmesiyle sonuçlanan İHA saldırısı sonrası geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın savaş alanında 'iflas' ettiğini belirterek, savaşın Rus topraklarına döndüğünü belirtti. Zelenski'nin bu açıklaması, Rusya'nın başkenti Moskova'da iki gökdelenin hasar görmesiyle sonuçlanan İHA saldırısı sonrası geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ulusa sesleniş konuşmasında savaşın kademeli olarak Rus topraklarına döndüğünü ifade ederek, "Rus saldırganlığı savaş alanında iflas etti. Bugün, Rus yönetiminin bir ya da iki hafta sürmesini beklediği sözde 'özel askeri operasyonun' 522'nci günü. Ukrayna giderek güçleniyor. Savaş yavaş yavaş Rusya topraklarına, sembolik merkezlerine ve askeri üslerine geri dönüyor ve bu kaçınılmaz, doğal ve kesinlikle adil bir süreç" dedi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, dün resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Gece saatlerinde bir Ukrayna insansız hava aracı saldırısı oldu. Şehirdeki iki gökdelenin dış cephesi hafif hasar gördü. Ölen ya da yaralanan olmadı" ifadelerini kullanmıştı.