UCM Başsavcısı İsrail'i ziyaret etti, ardından Filistin'e geçecek

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Khan, İsrail'i ziyaret ettikten sonra Filistin'i ziyaret edecek. Ziyaret, saldırılardan etkilenenlerle diyaloğa girmek için önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından yapılan açıklamada, UCM Başsavcısı Karim Khan'ın İsrail'i ziyaret ettiği aktarılarak, Khan'ın İsrail'in ardından Filistin'i ziyaret edeceği bildirildi.

İsrail ve Filistin arasındaki insani ara devam ederken, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Khan, İsrail'i ziyaret etti. UCM tarafından yapılan açıklamada, Başsavcısı Khan'ın 7 Ekim saldırılarından kurtulanlar ve hayatını kaybedenlerin ailelerinin talebi ve daveti üzerine İsrail'i ziyaret ettiği belirtilerek, Khan'ın İsrail'in ardından Filistin'in Ramallah kentini de ziyaret ederek üst düzey Filistinli yetkililerle görüşeceği aktarıldı. Açıklamada, "Ziyaret, doğası gereği soruşturma amaçlı olmasa da, tüm mağdurlara yönelik sempatiyi ifade etmek ve diyaloğa girmek için önemli bir fırsatı temsil ediyor" denildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının ardından çok sayıda ülke, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarının soruşturulması için UCM'ye çağrıda bulunmuş, çok sayıda insan hakları grubu ise, İsrail'i soykırımla suçlayarak mahkemeye dilekçe vermişti.

Başsavcı Khan, Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret etmişti

Başsavcı Khan, ekim ayı sonlarında Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret ederek, Gazze Şeridi'ne insani yardımın engellenmesinin savaş suçu sayılabileceği konusunda uyarmıştı. Khan ayrıca, İsrail taraf ülke olmamasına rağmen mahkemenin İsrail ve Gazze Şeridi'nde işlenmiş potansiyel savaş suçları konusunda yargı yetkisine sahip olduğunu söylemişti. - LAHEY