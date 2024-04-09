Türkiye'nin İsrail'e karşı ihracat kısıtlaması dünya basınında geniş yer buldu
Türkiye, Gazze Şeridi'ne yeterli miktarda ve kesintisiz insani yardım akışına izin verilinceye kadar 54 ürün grubunda İsrail ile ticaretini kısıtlama kararı aldı. Türkiye'nin söz konusu kararı dünya basınında geniş yankı uyandırdı.
Türkiye, 54 ürün grubunda İsrail ile ihracatını kısıtlama kararı aldı. Yaşanan bu gelişme uluslararası basında geniş yer buldu.
İsrail 7 Ekim'den beri on binlerce ton bomba atarak 33 binden fazla Filistinlinin ölümüne ve 75 binden fazlasının yaralanmasına yol açan Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına ara vermeden devam ediyor. Bölgedeki insanlar açlık ve sefaletin yanı sıra ölümün pençesinde hayata tutunmaya çalışıyor. Türkiye, Gazze'ye gönderdiği insanı yardım gemileriyle Filistinlilere yönelik desteğini ilk günden beri sürdürüyor. Son olarak ise Ticaret Bakanlığı, İsrail'e yönelik ihracat kısıtlamasının Gazze'de ateşkes ilan edilene ve Gazze Şeridi'ne yeterli miktarda kesintisiz insani yardım akışına izin verilinceye kadar yürürlükte kalacağını duyurdu.
İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, " Türkiye, Gazze ateşkesi sağlanana kadar İsrail'e ihracat kısıtlamaları getiriyor" başlığı ile haberi okuyucularına servis etti.
"KISASA KISAS"
ABD merkezli Associated Press (AP), Türkiye-İsrail arasındaki ticari ilişkilerin 'kısasa-kısas'a evrildiğini ifade ederek, "İsrail'in Gazze'deki askeri eylemlerini sert bir şekilde eleştiren Türkiye, İsrail'e 54 çeşit ürünün ihracatını derhal geçerli olmak üzere kısıtladığını duyurdu" sözlerini kullandı.
"TÜRKİYE, İSRAİL'E İHRACATI KISITLIYOR"
Bloomberg ise, " Türkiye, Gazze'ye hava indirme yasağı nedeniyle İsrail'e ihracatı kısıtlıyor" başlığını attı. Haberde, "İsrail Dışişleri Bakanı, bu açıklamaya Türkiye menşeli ürünlerinin ithalatını engelleme tehdidiyle karşılık verdi." denildi.
"TİCARET SAVAŞLARI"
İsrail'in en yüksek tirajlı gazetelerinden olan Times of Israel ise, Ankara'nın kararını ve Tel Aviv'ten gelen açıklamayı 'ticaret savaşları' olarak niteledi.
NE OLDU?
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Ürdün üzerinden Gazze'ye havadan yardım gönderme talebinin İsrail tarafından reddedilmesine ilişkin önceki gün yaptığı açıklamada "İsrail'in açlıkla boğuşan Gazzelilere havadan yardım ulaştırma girişimimizi engellemesinin hiçbir bahanesi olamaz. Bu durum karşısında biz de İsrail'e yönelik bir dizi yeni tedbir almayı kararlaştırdık." dedi.
Ticaret Bakanlığı ise bugün yaptığı açıklamada Filistin'e saldırılarına devam eden İsrail'e yönelik 54 ürün grubunda ihracat kısıtlaması uygulanmasını kararlaştırdı.
Ticaret Bakanlığının İsrail'e yönelik ihracat kısıtlaması kararı aldığı ürün grupları şunlar:
1- Alüminyum profiller
2- Alüminyum teller
3- Boyalar
4- Bakır profiller, çubuklar ve teller
5- Beton mikserleri
6- Çelik borular ve bağlantı parçaları
7- Çelik filmaşin
8- Çelik kaplar ve depolar
9- Çelik köprü aksamı
10- Çelik kuleler
11- Çelik profiller
12- Çimento
13- Çimentodan, betondan veya suni taştan inşaat için bloklar ve levhalar
14- Demir çelikten tüm inşaat malzemeleri
15- Demir-çelik tüm teller
16- Ekskavatörler
17- Elektrik kabloları
18- Elektrik panolar
19- Fayanslar
20- Fiberoptik kablolar ve elektrik iletkenleri
21- Forkliftler
22- Granit
23- Halat ve kablolar
24- Hırdavat ürünleri
25- Hidrolik yağlar
26- İnşaat demiri
27- İnşaat makinaları
28- İnşaat yalıtım malzemeleri
29- İnşaatta kullanılan camlar
30- Kimyasal bileşikler
31- Kimyasal gübreler
32- Klinker
33- Kovalar, kepçeler, kürekler, kıskaçlar ve kancalar
34- Kükürt
35- Madeni yağlar
36- Makaralı zincirler
37- Mermer
38- Metal işleme makinaları
39- Metallerin işlenmesinde kullanılan kimyasallar
40- Mineral gübreler
41- Motor yağları
42- Paletler
43- Plastik borular
44- Sandviç paneller
45- Seramikler
46- Solvent boyalar
47- Tel çekme makinaları
48- Testere makinaları
49- Tuğlalar
50- Uçak benzini ve jet yakıtı
51- Vernikler
52- Vinçler
53- Yapıştırıcılar ve tutkallar
54- Yassı çelik ürünleri