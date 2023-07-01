Türk STK'lerinden Pakistan'a Kurban Yardımı

Türk sivil toplum kuruluşları, Kurban Bayramı'nda Pakistan'da ihtiyaç sahibi 100 binden fazla aileye kurban eti dağıttı. Türkiye Diyanet Vakfı, Beşir Derneği, İHH İnsani Yardım Vakfı ve PAMDER gibi STK'ler, bayram boyunca ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için çalıştı.

Türk sivil toplum kuruluşlarının (STK), Kurban Bayramı'nda Pakistan'da ihtiyaç sahibi 100 binden fazla aileye kurban eti dağıttığı bildirildi.

Ülkenin birçok bölgesine kurban yardımlarını ulaştıran Türk STK'ler, bayram boyunca ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürmek için yoğun çaba sarf etti.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" temasıyla Pakistan genelinde Türkiye'deki hayırseverlerin vekaletleri aracılığıyla 100 bin aileye kurban eti dağıttı.

Vakfın Pakistan'daki kurban organizasyonu hakkında AA muhabirine bilgi veren TDV Görevlisi Furkan Mustafa Akçakıl, 24 bin 500 hisse kurban kestiklerini belirterek, "Pakistan halkının yaralarının sarılmasında milletimiz büyük bir yardım dayanışması gösterdi. Vakfımız aracılığıyla hayırseverlerimiz Pakistan'ın yanında olmaya devam ediyor. Milletimize gerçekleştirdikleri bağışlardan dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.

Beşir Derneği İç Ege Bölge Müdürü Suat Söğüt, yardım faaliyetleri için geldikleri Pakistan'ın Mandi Bahauddin şehrinde 300 büyükbaş kurbanlık kestiklerini ifade etti.

Söğüt, kurban yardımlarından 6 bin 370 ailenin faydalandığını dile getirdi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Pakistan Temsilcisi Mehmet Özkaya, Karaçi, Lahor, Ravalpindi ve İslamabad'da toplam 1442 hisse kurban kestiklerini belirtti.

Özkaya, yardımların 5'er kilogramlık paketler halinde dağıtıldığını ve yaklaşık 30 bin ihtiyaç sahibine kurban etlerinin ulaştırıldığını söyledi.

Pakistan Mezun ve Mensupları Derneği (PAMDER) Koordinatörü Talha Uğurlu da Hayber Pahtunhva eyaletinin Mardan bölgesinde yardım çalışmaları düzenlediklerini belirterek, 4 binin üzerinde kişiye kurban eti dağıttıklarını kaydetti.