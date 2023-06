- TİKA'dan Kuzey Makedonya'da arıcılara kovan ve eğitim desteği

ÜSKÜP - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kuzey Makedonya'da arıcılığın geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla arıcılıkla uğraşan ve uğraşmak isteyen 30 aileye toplam 300 modern arı kovanı, arıcılık ve bal üretimi için gerekli olan iş malzemesi ile eğitim verdi.

TİKA tarafından Kuzey Makedonya'da arıcılığın geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan proje hayata geçirildi. Bu kapsamda ülkenin Köprülü, Kırçova-Plasnica, Kumanova ve Lipkova bölgelerinde arıcılıkla uğraşan ve uğraşmak isteyen toplam 30 aileye modern arı kovanları, arıcılık ve bal üretimi için gerekli olan iş malzemesi ile eğitim desteği verildi. TİKA Üsküp Koordinatörü Halim Ömer Söğüt yaptığı açıklamada, dost ülke Kuzey Makedonya'da kalkınma alanında projeler yürüttüklerini söyledi. Bugüne kadar Kuzey Makedonya'da başta eğitim, sağlık sosyal ve kültürel işbirliği idari ve sivil altyapıların geliştirilmesi, tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi gibi birçok sektörde, birçok alanda proje ve faaliyetler geliştirdiklerini kaydeden Söğüt, "Bunların içinde özellikle tarım ve hayvancılık gibi sürdürülebilir kalkınmayı önceleyen, sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen hasetten özellikle kırsal bölgede yaşayan insanları, çiftçilerimizin hayatına dokunan projeler ayrı bir önem arz ediyor" şeklinde konuştu.

"30 çiftçiye 300 arı kovanı verildi"

Kuzey Makedonya'nın farklı bölgelerinde, ülkenin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine hemen her bölgede tarım projeleri hayata geçirildiğini ifade eden Söğüt, "Bunlardan kısaca bahsetmek gerekirse içinde bulunduğumuz arıcılığın geliştirilmesi projesi bizim Kuzey Makedonya'da gerçekleştirdiğimiz ilk tarımsal projelerden birisi diyebiliriz. Arıcılığın geliştirilmesi projesi kapsamında temel olarak eğitimler, arı kovanları, arı-oğul ailesi, arıcılık temel ekipmanı ve kıyafetleri hibeleri gerçekleştiriliyor" ifadelerini kullandı. Projeyle ilgili teknik bilgiler paylaşan Söğüt, "Özellikle Köprülü bölgesi, Melnitsa bölgesi, Orizari gibi köyler, Kumanova- Lipkova bölgesi ve diğer bölgelerden 30 çiftçimize 10'ar kovan olmak üzere toplamda 300 arı kovanı temin ettik. Tabi oğul ailesi yine aynı şekilde uzun süren çalışmalardan sonra kendilerine temin edildi, kıyafetleriyle tüm ekipmanlarıyla kendilerine teslim edildi" diye konuştu.

İçlerinde ilk defa arıcılığa başlayan, bu alana ilk defa adım atanlar olduğunu ifade eden Söğüt, "Yine arıcılıkla bir anlamda aile işletmesi noktasında iştigal edenler de var. Zaten projenin amacı da hali hazırda bu çiftçileri bir araya getirerek onların karşılıklı deneyimlerini de birbirleriyle paylaşmaları suretiyle daha fazla üretim yapmaları, sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlanması, aile geliri yerine katkı sağlaması ve böylelikle daha geniş yelpazede ürün alınabilmesi" dedi. Söz konusu projede emeği geçen çiftçilere ve onlarla her an beraber olan, onlara her anlamda eğitim veren uzmanlara teşekkürlerini ileten Söğüt, "Ümit ediyorum projemiz hayırlı olur, daha farklı projeler geçekleştirilir ve Kuzey Makedonya'daki dostlarımıza, kardeşlerimize, akraba topluluklara daha fazla katkılar sağlanır, kalkınma işbirliği projeleri devam eder" ifadelerini kullandı.