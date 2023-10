Son Dakika: İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanarak TBMM'ye sevk edildi

İsveç'in NATO'ya katılım protokolü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanarak TBMM'ye gönderildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, PROTOKOLÜ İMZALADI

İsveç'in NATO'ya üyelik süreci ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü imzaladı. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, " İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 23 Ekim 2023 tarihinde imzalanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

TBMM Başkanlığı, protokolü önce Dışişleri Komisyonu'na gönderecek. Komisyon onayının ardından metin, TBMM Genel Kurulu'na gelecek. Genel Kurul'un da onayının ardından Meclis süreci tamamlanmış olacak. Türkiye'nin, İsveç'in NATO üyeliğini onayladığına dair belgeyi, 1949 tarihli Kuzey Atlantik Antlaşması'nın saklayıcısı ABD'ye teslim etmesinin ardından İsveç NATO'nun 32. üyesi olarak ittifaka katılacak.

TEMMUZ AYINDA UZLAŞI SAĞLANMIŞTI

Temmuz ayında Türkiye, İsveç ve NATO'nun üçlü görüşmesi sonrası yapılan açıklamada, Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya Katılım Protokollerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sevk edeceği, İsveç'in de Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecinin canlandırılması konusundaki çabaları destekleyeceği bildirilmişti. Açıklamada, şunlar kaydedilmişti: "Güvenlik Komitesi'nin ilk toplantısında İsveç, terörizmin tüm tür ve tezahürleriyle mücadelesinin temeli olarak Üçlü Muhtıra'nın 4. maddesi dahil tüm unsurlarının tam manasıyla uygulanmasına yönelik bir yol haritası sunacaktır. İsveç, YPG/PYD ve Türkiye'de FETÖ olarak tanımlanan örgüte destek vermeyeceğini yineler. Türkiye ve İsveç, terörle mücadele işbirliğinin, İsveç'in NATO'ya katılmasının sonrasında da devam edecek, uzun vadeli bir çaba olduğu konusunda hemfikirdirler.

İSVEÇ, TÜRKİYE'NİN AB'YE ÜYELİK SÜRECİNE DESTEK VERECEK

Genel Sekreter Stoltenberg de NATO'nun tüm tür ve tezahürleriyle terörizmi kategorik şekilde kınadığını yeniden teyit etmiştir. NATO, tarihinde ilk kez Terörle Mücadele Özel Koordinatörü pozisyonunun tesis edilmesi de dahil, bu alandaki çalışmalarını kayda değer şekilde hızlandıracaktır. Müttefikler arasında savunma ticareti ve yatırımları konusunda herhangi bir kısıtlama, engel veya yaptırım olmaması gerektiği yönündeki ilkeye bağlıyız. Bu tür engellerin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışacağız. İsveç, Türkiye'nin, Türkiye-AB Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbesti dahil AB'ye üyelik sürecinin yeniden canlandırılması konusundaki çabalara aktif destek verecektir. Bu temel üzerinde ve Avrupa-Atlantik bölgesinin caydırıcılık ve savunma gereklilikleri bağlamında, Türkiye, İsveç'in Katılım Protokollerini TBMM'ye sevk edecek ve onaylanması sağlamak için Meclis ile yakın işbirliği içinde olacaktır."