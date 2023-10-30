Senegal'de Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yıl Kutlamaları
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Senegal'in başkenti Dakar'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla kutlama düzenlendi. Dakar'daki Türk vatandaşları, Rönesans Anıtı'nın merdivenlerinde toplandı ve Cumhuriyet'in 100. yılı anısına bestelenen marşları okudu.
Senegal'in başkenti Dakar'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla kutlama düzenlendi.
Dakar'daki Türk vatandaşları, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı vesilesiyle, dünyanın bronzdan yapılan en yüksek anıtı kabul edilen Rönesans Anıtı'nın merdivenlerinde toplandı.
Kırmızı beyaz renklerde giyinen ve ellerinde Türk bayrakları sallayan vatandaşlar, anıtın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi, Cumhuriyet'in 100. yılı anısına bestelenen marşları okudu.
Etkinliğe, Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği mensupları ve Türk kurumlarının temsilcileri de katıldı.