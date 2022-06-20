NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen ile görüştü NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi. Görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Stoltenberg, "Önümüzdeki hafta Madrid'de yapılacak NATO Zirvesi öncesi Başkan Leyen'i ağırlamak harika. NATO ve AB, Rusya'nın acımasız savaşına karşı kendilerini savunmaya devam eden Ukraynalıların yanında. Yakın ortağımız Ukrayna'yı uzun vadede desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Von der Leyen ise Madrid'de yapılacak zirveye hazırlanmak için Stoltenberg'le görüşmenin güzel olduğunu belirterek, "AB-NATO işbirliği, artan birlikte çalışabilirlikten askeri hareketliliğe kadar Avrupa'nın savunmasını güçlendirmeye devam etmek için çok önemlidir. Ukrayna'ya desteğimizde birlikteyiz" ifadelerini kullandı. Demirören Haber Ajansı / Dünya Jens Stoltenberg Brüksel Belçika Dünya Haberler

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