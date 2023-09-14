Meksika'nın Bağımsızlık Günü'nün 213. yıl dönümü kutlamaları Ankara'da yapıldı

Meksika'nın Bağımsızlık Günü'nün 213. yıl dönümü kutlamaları vesilesiyle Assembly One Tower'da resepsiyon düzenlendi. Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Jose Luis Martinez y Hernandez ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika ve Karayipler'den Sorumlu İkili Siyasi İşler Genel Müdür Yardımcısı Büyükelçi Ceylan Özen Erişen, Ankara'daki diplomatik temsilciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Meksika'nın Bağımsızlık Günü'nün 213. yıl dönümü kutlamaları vesilesiyle Assembly One Tower'da resepsiyon düzenlendi.

Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Jose Luis Martinez y Hernandez ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika ve Karayipler'den Sorumlu İkili Siyasi İşler Genel Müdür Yardımcısı Büyükelçi Ceylan Özen Erişen, Ankara'daki diplomatik temsilciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlik, Türkiye ve Meksika milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Hernandez, burada yaptığı konuşmada misafirlerin Meksika'nın Bağımsızlık Günü'nün 213. yıl dönümü kutlamaları vesilesiyle düzenlenen resepsiyona katılımlarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Meksika'nın yakın dostu ve iyi bir ortağı olan Türkiye'de bu kutlamaya öncülük etmek benim için büyük bir onurdur." dedi.

Meksika ve Türkiye arasındaki işbirliğinin tarihi arka planına yönelik bilgiler veren Hernandez, "İki ülke aynı zamanda Birleşmiş Milletler, G20, OECD ve Meksika, Endonezya, Kore, Türkiye ve Avustralya'nın oluşturduğu MIKTA gibi çok taraflı platformlarda da mükemmel bir işbirliğine sahiptir." şeklinde konuştu.

Hernandez, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü münasebetiyle Türk hükümeti ve halkını tebrik ederek, "Dostluğun bir sembolü olarak Meksika Deniz Kuvvetlerinin Yelkenli Okul Gemisi 'Cuauhtémoc' temmuzda İstanbul'a geldi ve dört gün boyunca ziyarete açıldı. Bu özel ziyaret ile Meksika, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlamıştır." dedi.

Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Meksika'dan Türkiye'ye yardım için 150 Meksika Silahlı Kuvvetleri ve Kızılhaç, 80 sivil kurtarma ekibi üyesi ve 100 ton insani yardım taşıyan bir uçak gönderildiğini kaydederek, "Bir kez daha, hayatını kaybedenler için Türk hükümeti ve halkına başsağlığı dileklerimi ifade ediyorum." şeklinde konuştu.

Büyükelçi Erişen de 2013'ten bu yana stratejik ortak olan iki ülkenin siyasi, ekonomik, kültürel ve kalkınma alanlarında büyük bir işbirliği seviyesine ulaştığının altını çizerek, "Dünya siyasetinde birçok belirsizlikle tanımlanan bir dönemden geçerken, bizi bir araya getiren ruhun, yani gerçek dostluk, uyum ve karşılıklı destek ruhunun bir kanıtı olarak ülkelerimiz arasındaki bağlar güçlenmeye devam ediyor." ifadesini kullandı.

Türkiye ve Meksika ekonomilerinin birbirini tamamlayan güçlü yönlere sahip olduğunu belirten Erişen, bölgesel güçler olarak, ikili ilişkilerde gerçek potansiyele ulaşmak için ekonomik, kültürel ve siyasi bağların güçlendirilmeye devam edeceğine inandığını kaydetti.

Etkinlikte Meksika'ya özgü yerel dans gösterisi yapıldı, misafirlere geleneksel Meksika yemekleri ikram edildi.