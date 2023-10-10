Macron: İran'ın Hamas'a müdahil olduğuna dair resmi kanıt yok

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran'ın Hamas'ın İsrail'e yönelik Aksa Tufanı Operasyonu'na doğrudan müdahil olduğuna dair "resmi bir kanıt" olmadığını ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya ziyareti kapsamında Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Hamburg kentinde bir araya geldi. Macron, görüşmenin ardından gerçekleştirilen basın toplantısında Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu'na değindi. Macron, Hamas'ın operasyonuna İran'ın doğrudan müdahil olduğuna dair "resmi bir kanıt" olmadığını ifade etti. Macron, "Resmi bir kanıtımız olmadığı için İran'ın doğrudan müdahalesi hakkında yapacak bir yorumum yok. Ancak İranlı yetkililerin kamuoyuna yaptığı açıklamaların kabul edilemez olduğu ve Hamas'a yardım teklif edilmesinin muhtemel olduğu açık. Durum istikrara kavuşana kadar bu noktada dikkatli olmaya devam edeceğim" şeklinde konuştu. Macron ayrıca Fransa'nın, Avrupa Birliği'nin (AB) Filistin halkına yönelik yardımını kesmesinden yana olmadığını söyledi. - HAMBURG