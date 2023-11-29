Kütahya İl Müftülüğü Tahsin Uygun Kur'an Kursu tarafından düzenlenen 'Filistin için iftar ve dua' programında konuşmalar yapıldı ve dualar edildi. Programda Filistinlilere destek ve bilinçlendirme amaçlandı.

Kütahya İl Müftülüğü Tahsin Uygun Kur'an Kursu'ndan Filistin için iftar ve dua programı

Kütahya İl Müftülüğü Tahsin Uygun Kur'an Kursu tarafından " Filistin için iftar ve dua" programı düzenlendi.

Programda İl Vaizesi Semiha Yüksel, Mescid-i Aksa'nın önemi ve Gazzeli Müslümanların uğradıkları soykırım hakkında bir konuşma yaptı. Oruçlu ağızlarla dualar edildi.

TDV gönüllüsü Cemile Ağarı daha önce gitmiş olduğu Kudüs, Mescid-i Aksa ve Yahudiler hakkındaki görüşlerini paylaştı. Ney konserinin ardından Kur'an Kursu yöneticisi Seval Çakır, Filistinliler için neler yapılabileceğini, kendimizi, çevremizi nasıl bilinçlendireceğimizi ve boykotun önemi hakkında bir konuşma yaptı. Kuran Kursu öğrencilerinden Melehat Karakuş ve annesinin örmüş olduğu Filistin Bayrağını temsil eden karpuz anahtarlık programa katılanlara hediye edildi. - KÜTAHYA