Koçarlı Belediye Başkanı Mevlid Kandili için mesaj yayımladı

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Kaplan mesajında, "Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) dünyayı teşriflerinin yıl dönümünü idrak etmenin onuru, gururu ve manevi hazzını yaşıyoruz" dedi.

Mevlid Kandili'nin, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'i (s.a.v.) ve bütün insanlığa vermiş olduğu mesajları layıkıyla anlamak için bir vesile olduğunu ifade eden Başkan Kaplan, "Alemlere rahmet olarak dünyaya gelen sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğduğu gece olan bu mübarek geceyi idrak etmenin mutluluğu içerisindeyiz. Sevgili Peygamberimizin örnek hayatı ve davranışlarından dürüstlüğü, emaneti korumayı, insan haklarına uymayı, zayıf ve muhtaçlara yardım etmeyi, yetim ve kimsesiz çocuklara kol kanat germeyi, yararlı insan olmayı hayatımız boyunca kendimize prensip edinmeliyiz" dedi.

Mevlid Kandili gecesinin Peygamberimizin hayatını, mesajlarını yeniden hatırlayacağımız, düşüneceğimiz ve insanlığa getirdiği bütün değerleri anlayıp, hayatımızı O'nun güzel ahlakıyla güzelleştirebileceğimiz bir manevi yenilenme fırsatı olduğunu da belirten Başkan Kaplan, "Bu vesileyle başta Koçarlı'lı hemşerilerim olmak üzere tüm milletimizin ve İslam aleminin Mevlid Kandili'ni en içten dileklerimle kutluyor, ülkemize ve tüm insanlık alemine sağlık ve esenlikler getirmesi temennisiyle, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN