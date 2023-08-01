Kırgızistan'da Uranyum Atıklarının Islahına Başlandı

Kırgızistan'ın kuzeyindeki Narın bölgesinde tehlike yarattığı belirlenen uranyum atıklarının ıslahına başlandı. Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, atıkların taşınmasını mobil uygulama aracılığıyla takip etti. Çalışmaların mevcut kurallar ve uluslararası gereklilikler çerçevesinde yürütüleceği vurgulandı.

Kırgızistan'ın kuzeyindeki Narın bölgesinde tehlike yarattığı belirlenen uranyum atıklarının ıslahına başlandı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Min-Kuş köyünde "Tuyuk-Suu" adlı uranyum ocağındaki atıklar "Dalneye" ocağına götürülmeye başlandı.

Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ocaktan çıkarılan uranyum atıklarının damperli araçlara yüklenmesini ve uzmanlarca radyometrik cihazlarla ölçülerek taşınmasını mobil uygulama aracılığıyla takip etti.

Bölge halkına seslenen Caparov, uranyum atıklarının tahliyesinin halkın görüşleri dikkate alınarak gerçekleştirildiğini belirterek çalışmaların kesinlikle mevcut kurallar ve uluslararası gereklilikler çerçevesinde yürütüleceğini vurguladı.

Kırgızistan'da Sovyetler Birliği'nden kalan uranyum atıkları ıslah ediliyor

Kırgızistan'ın kuzeyindeki Narın bölgesinde Jumgal İlçesindeki Min-Kuş köyü, deniz sevisinden 2 bin metre yükseklikte bulunuyor.

Min-kuş köyünde Taldı-Bulak, Tuyuk-Suu, Kak ve Dalneye adlı dört uranyum ocağı bulunuyor.

Uzmanlara göre, Sovyetler Birliği döneminde işletilen ama halihazırda kullanılmayan bu 4 ocakta 1 milyon 150 bin metreküp atık bulunuyor.

Bölgede doğal afet durumunda Dalneye ocağındaki atıkların Min-kuş, Kokomeren ve Narın adlı üç nehre düşerek komşu ülkeleri ve bölgede yaşayan 5 milyon kişiyi etkileyebileceği belirtiliyor.

Uranyum atık sorununun çözümü için Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üye ülkeleri, "Uranyum madenciliğinden etkilenen Avrasya Ekonomik Birliği üye devletlerinin topraklarının ıslahı" adlı programı hayata geçirmişti.

Rusya, Kazakistan ve Tacikistan'ın desteğiyle yürütülen programa, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu (Rosatom) mali kaynak sağlıyor.

Kırgızistan'ın Issık Göl bölgesinde Kadji-Say köyünde uranyum atıkları 2019'da bertaraf edilmiş, Narın bölgesindeki Kak ocağındaki atıklar koruyucu tabaka ile kapatılmıştı.

Taldı-Bulak ocağındaki atıkların da Dalneye ocağına taşınmasına devam ediliyor.