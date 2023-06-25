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Kiev'de Bombardımanda Can Kaybı 5'e Yükseldi

Kiev'de Bombardımanda Can Kaybı 5'e Yükseldi

Dünya Haberleri

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen bombardımanda can kaybı 5'e yükseldi. Saldırıda 25 katlı konut hasar görmüştü. Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, bugün yerel saatle 10.55 sıralarında enkazda 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi. Saldırıda toplam can kaybı 5'e yükseldi. Servis, 11 yaralının bulunduğunu, 24 kişinin binadan kurtarıldığını bildirdi. Dün düzenlenen saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, 25 katlı bir konutun 16 ve 19'uncu katları arasındaki dairelerin hasar gördüğü ve bazı dairelerde çökme olduğu belirtilmişti.

p> Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen bombardımanda can kaybı 5'e yükseldi. Saldırıda 25 katlı konut hasar görmüştü.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, bugün yerel saatle 10.55 sıralarında enkazda 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi. Saldırıda toplam can kaybı 5'e yükseldi. Servis, 11 yaralının bulunduğunu, 24 kişinin binadan kurtarıldığını bildirdi. Dün düzenlenen saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, 25 katlı bir konutun 16 ve 19'uncu katları arasındaki dairelerin hasar gördüğü ve bazı dairelerde çökme olduğu belirtilmişti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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