Kerkük'teki Gençler İsveç'teki Kur'an-ı Kerim Yakmasına Tepki Gösterdi

Irak'ın Kerkük kentinde toplanan gençler, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına karşı tepki göstererek yaklaşık 100 Kur'an-ı Kerim dağıttı. Gençler, hoşgörü ve barış dini olan İslam'ın öğretilerine uygun bir şekilde hareket ettiklerini belirtti.

Irak'ın Kerkük kent merkezinde bir araya gelen gençler, İsveç'in başkenti Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına karşı yaklaşık 100 Kur'an-ı Kerim dağıttı.

Gençler, Tisin semtindeki ana caddeden geçen araçların sürücüsüne Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Kerküklü Nebez Sabah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hatanın hatayla düzeltilemeyeceğini ifade ederek, "Yapılan eyleme aynı şekilde karşılık vermeyeceğiz. Dinimiz bize böyle emretti." dedi.

İslam dininin hoşgörü ve barış dini olduğunu vurgulayan Sabah, herkesi inanç ve din özgürlüğüne saygı duymaya çağırdı.

Sabah, yaklaşık 100 Kur'an-ı Kerim dağıttıklarını ve bu kampanyayı sürdüreceklerini dile getirdi.

Kur'an-ı Kerim dağıtan gençlerden Muhammed el- Meyyahi de "İsveç'teki hadiseye karşı Kerkük'teki Müslüman gençler olarak nasıl bir tepki verebiliriz diye düşündük. Müslümanlığa yakışır bir şekilde tepki vermemiz gerektiğine karar verdik. Onlarca Kur'an-ı Kerim'i buradan geçen Kerküklülere dağıttık." diye konuştu.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika isimli bir kişi, Kurban Bayramı'nın birinci günü, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Eylem, İslam dünyası başta olmak üzere uluslararası toplumda büyük tepkiyle karşılanmıştı.