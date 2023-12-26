Japonya, Hamas'ın üst düzey liderlerine yaptırım uyguladı

Japonya, bakanlar kurulu kararıyla Hamas'ın 3 üst düzey liderine yaptırım uyguladığını açıkladı.

Japonya Kabine Sekreteri Yoshimasa Hayashi, isim vermeden yaptığı bugünkü açıklamasında 7 Ekim saldırılarına karıştıkları inanılan 3 üç düzey Hamas liderinin varlıklarının dondurulmasına, ödeme ve sermaye işlemlerine yaptırım uygulanmasına karar verildiğini açıkladı. Japonya, 31 Ekim'de Hamas ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle 9 kişiye ve bir şirkete yaptırım açıklamıştı. Japonya ayrıca bu ayın başlarında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun Gazze'de 'acil insani ateşkes' çağrısında bulunan kararını desteklemiş ve lehte oy kullanmıştı.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Japonya'nın bugünkü yaptırım kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek "Yahya Sinwar, Mohammed Deif ve Marwan Issa'nın da aralarında bulunduğu üç üst düzey üyesi" ifadelerini kullandı.