İsveç'te Savaşa Hazır Olun Uyarıları Endişe Yaratıyor

İsveç'te önce Sivil Savunma Bakanı, ardından Genelkurmay Başkanı'nın yaptığı "savaşa hazır olun" uyarıları endişeye ve "panik yaratma" eleştirilerine neden oldu.

İsveç Sivil Savunma Bakanı Carl-Oskar Bohlin, Pazar günü katıldığı bir konferansta " İsveç'te savaş olabilir" ifadesini kullanmıştı.

Ardından Genelkurmay Başkanı Micael Byden de tüm İsveçlileri zihinsel olarak savaşa hazır olmaya çağırdı.

Üst düzey yetkililerden art arda yapılan bu açıklamaların tonuysa, İsveç muhalefetinin tepkisini çekti.

Eski başbakan Magdalena Andersson İsveç televizyonuna yaptığı açıklamada, güvenlik durumunun ciddi olduğunu kabul etse de, "savaş hemen yanıbaşımızda da değil" dedi.

Çocuk hakları derneği Bris de normalde çağrı merkezlerine savaş ihtimaliyle ilgili çok az arama aldıklarını, ancak bu haftaki haberlerden ve TikTok'ta yapılan paylaşımlardan sonra birçok "endişeli" gencin kendilerini aradığını belirtti.

Bris sözcüsü Maja Dahl "Belli ki bu iyi planlanmış bir uyarıydı, ağızdan kaçırılmış gibi değildi" diyerek, yetişkinler için bu tarz açıklamalar yapılırken çocuklara durumun nasıl anlatılacağının da düşünülmüş olması gerektiğine dikkat çekti.

Sivil Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'nın açıklamaları çok net olsa da, bu sözler ülkede "uyarı" düzeyinde algılanıyor.

200 yıldır savaş görmeyen ülke

Yaklaşık ikiyüz yıldır savaş görmeyen İsveç, NATO üyeliği için Türkiye ve Macaristan'ın onayını bekliyor.

İsveç'in NATO hamlesine neden olan Rusya- Ukrayna savaşı, 24 Şubat'ta ikinci yılını dolduracak.

Genelkurmay Başkanı Byden açıklamalarında "yeni bir şey olmadığını" söylüyor.

Byden bir ay önce Ukrayna'nın doğu cephesini ziyaret etmişti. Ayrıca İsveç, Ukraynalı pilotları eğiten ülkeler arasında. Stockholm Ukrayna'ya gelişmiş Gripen savaş uçakları göndermeyi de düşünüyor.

Aftonbladet gazetesine konuşan Byden, "Amacım insanları endişelendirmek değil, sadece daha çok kişinin içinde bulundukları durumu ve sorumluluklarını düşünmelerini sağlamak" dedi.

Sivil Savunma Bakanı Bohlin de insanların uykusunu kaçırmak istemediğini ancak olabileceklere dair farkındalıklarını artırmayı hedeflediğini belirtti. Bakan ayrıca yerel idareler ve acil durum ekiplerine hazırlık yapmaları çağrısında da bulundu.

Bohlin "Geceleri uykumu kaçıran bir şey varsa o da hazırlıkların çok yavaş ilerlemesi" dedi.

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından Finlandiya da NATO'ya katıldı ve Rus yetkililer NATO ile tansiyonun yükselmesi halinde "bunun ceremesini çekecek ilk ülkenin" Finlandiya olacağı tehditlerinde bulundu.

Türkiye'nin şartlarını yerine getirene kadar İsveç'in NATO üyeliğine onay vermeyeceğini duyuran Ankara, geçen yıl Temmuz ayındaki NATO zirvesi öncesi İsveç'in üyeliğine yeşil ışık yakmıştı.

İsveç'in NATO'ya üyeliğine ilişkin katılım protokolü, Aralık ayında TBMM Dış İlişkiler Komisyonu'nda kabul edildi. Protokolün Meclis Genel Kurulu'nda görüşülüp oylanması bekleniyor, ne zaman görüşüleceğiyse henüz bilinmiyor.

Askeri harcamaları artıyor

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, 2024 yılında NATO'nun üyeleri için koyduğu askeri harcama hedefi olan gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 2'si oranında harcamaya ulaşacaklarını açıkladı. Bu İsveç'in 2020'deki askeri harcamalarının iki katına denk geliyor.

İsveç Savunma Üniversitesi'nden savunma uzmanı Oscar Jonsson ise üst düzey yetkililerin açıklamalarının tonunun "bir bardak suda fırtına koparmaya" benzediğini, söylenenlerin yüzde 90'ının sivil ve askeri savunma alanındaki hazırlıkların yavaş olmasının yarattığı rahatsızlıktan kaynaklandığını düşünüyor.

"Zaman kısıtlı ve açıklamalarla yetkililer, sorumlu departmanlar ve bireyler 'uyandırılmak' istendi" diyen Jonsson; "İsveç ordusu çok muktedir ama ölçeği çok küçük. En son savunma yasa tasarısında 3,5 tugay kurmamız gerektiği belirtiliyor. Savaş başlandığında Ukrayna'nınsa 25 tugayı vardı".

Jonsson savaş ihtimali olsa da, bunun için birkaç faktörün bir araya gelmesi gerektiğini ekliyor: Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının sona ermesi, ordusunun yeniden yapılanma ve silahlanma için zamanının olması, ve Avrupa'nın da ABD'nin askeri desteğini kaybetmesi.

Ancak Jonsson'a göre bu üç durumun bir araya gelmesi "ihtimal dahilinde".