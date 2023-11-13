İsrail Hava Kuvvetleri Gazze Şeridi'nde 4 Bin 300 Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail Hava Kuvvetleri, 7 Ekim'de Hamas'ın saldırısının ardından Gazze Şeridi'nde 4 bin 300 hava saldırısı düzenledi.

İsrail Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki çatışmaların bir parçası olarak, hava kuvvetleri uçakları ve kara kuvvetleri 4 bin 300 hava saldırısı, yüzlerce tanksavar fırlatma pozisyonu, yaklaşık 300 tünel şaftı, ele geçirilen yüzden fazla bina, yüzlerce silah, komuta hedefleri ve Hamas'ın kontrolündekiler de dahil olmak üzere yaklaşık 3 bin altyapıya saldırdı" denildi.