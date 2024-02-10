Üye Girişi
Haberler

İsrail Başbakanı Gazze'ye giriş için plan sunmalarını emretti

Güncelleme:

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler kurumlarınca yapılan tüm uyarılara rağmen orduya Gazze'nin güneyindeki Refah kenti ve bölgesine girilmesi için plan sunmalarını emretti. Öte yandan saldırıların başlamasıyla birlikte İsrail, Ekim 2023'ten itibaren kuzeydeki sivil halkı güneye yöneltmiş ve Selahaddin ekseni üzerinden tahliye koridorları açmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler kurumlarınca yapılan tüm uyarılara rağmen orduya Gazze'nin güneyindeki Refah kenti ve bölgesine girilmesi için plan sunmalarını emretti. Öte yandan saldırıların başlamasıyla birlikte İsrail, Ekim 2023'ten itibaren kuzeydeki sivil halkı güneye yöneltmiş ve Selahaddin ekseni üzerinden tahliye koridorları açmıştı.

Birleşmiş Milletler'in insani yardım ve insan hakları üzerine çalışan kurumları, kuzeyden tahliye olan sivillerin Refah kentinde 'son derece sıkışık' bir şekilde yaşadığına dikkat çekerek herhangi bir saldırının felaketle sonuçlanacağına dair uyarılar yapmıştı. İsrail Başbakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada "Dört Hamas taburunu Refah'ta bırakarak Hamas'ı ortadan kaldırma savaş hedefine ulaşmak mümkün değil. Tam tersine Refah'taki yoğun hareketliliğin, sivillerin çatışma alanlarını boşaltmasını gerektirdiği açıktır.

Bu nedenle Başbakan Binyamin Netanyahu, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ve güvenlik teşkilatına, nüfusu tahliye etmek ve taburları yok etmek için Kabine'ye ortak bir plan sunmalarını emretti" denildi.

BM: NEREYE GİDECEKLER?

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke 6 Şubat'ta gazetecilere yaptığı açıklamada "Uluslararası insani hukuka göre, yoğun nüfuslu bölgelerin ayrım gözetmeksizin bombalanması savaş suçu teşkil edebilir" diyerek Refah'ın nüfusunun 5 kat arttığına dikkat çekti.

Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths ise dün "Bugün Refah'ın nüfusunu oluşturan 1 milyondan fazla insanın çoğu, akla hayale sığmayacak acılara katlandı. Nereye gitmeleri gerekiyor? Nasıl güvende kalacaklar?" açıklamasını yaptı.

GÜNEYE DOĞRU 'SELAHADDİN EKSENİ' KORİDORU AÇILMIŞTI

IDF, Ekim 2023'te yaptığı açıklamada Gazze'de bulunan sivil halka kendi güvenlikleri için haritada gösterildiği gibi Gazze Vadisi'nin güneyindeki bölgeye taşınma çağrısında bulunmuştu. IDF, Kasım ayında "Tahliye koridoru, Gazze Vadisi'nin güneyine doğru Selahaddin ekseni üzerinden 09.00-16.00 saatleri arasında sivillere açık kalacak. Selahaddin Ekseni üzerinden güneye doğru tahliyeyi teşvik etmek amacıyla bugün saat 10: 00-14: 00 arasında Cibaliye Mülteci Kampı bölgesinde askeri operasyona taktiksel bir ara verilecek" açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Birleşmiş Milletler Benjamin Netanyahu İsrail Gazze İsrail Savaş ve Çatışma İnsan Hakları Uluslararası İlişkiler Politika Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

B ehliyet 125 cc yasası yürürlüğe girdi mi? Sağlık ocağı cumartesi günü açık mı? Borsa hafta sonu açık mı, kapalı mı? Hafta sonu borsa kapalı mı? Hafta sonu borsa açık mı? Hafta sonu hisse senedi alınır mı? MNG kargo Cumartesi açık mı? MNG kargo Cumartesi günü dağıtım yapıyor mu, saat kaça kadar dağıtım yapıyor? Garanti Bankası cumartesi açık mı, hangi şubeler açık? Galatasaray Sparta Prag maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Galatasaray Sparta Prag ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Falda bebek görmek ne anlama gelir? Falda bebek görmek ne demek? Kahve falında bebek görmek iyi midir, kötü müdür? Rüyada şeker görmek ne anlama gelir? Rüyada toz şeker görmek, rüyada bayram şekeri görmek, rüyada kesme şeker görmek nedir? Falda baykuş görmek ne anlama gelir? Falda baykuş görmek ne demek? Kahve falında baykuş görmek iyi midir, kötü müdür? Kuyumcular Cumartesi açık mı? Hafta sonu kuyumcular açık mı, saat kaça kadar açık? Kuyumcu çalışma saatleri 2024! Al-Musrati kimdir? Al-Musrati mevkisi ne, bonservisi ne kadar? Rüyada ördek görmek ne anlama gelir? Rüyada beyaz ördek görmek, uçan ördek görmek nedir? Rüyada ördek yakalamak ne demek? Rüyada ördek görmek ne anlama gelir? Rüyada beyaz ördek görmek, uçan ördek görmek nedir? Rüyada ördek yakalamak ne demek? Rüyada gülmek ne anlama gelir? Rüyada kahkaha atmak ne demektir? Rüyada tebessüm ile gülmek, kahkaha ile uyanmak ne anlama gelir? Aras Kargo cumartesi açık mı? Aras Kargo çalışma günleri 10 Şubat 2024
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title