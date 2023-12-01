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İsrail, 6 İsrailli esiri daha serbest bıraktı

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İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 6 İsrailli esirin daha Uluslararası Kızılhaç Örgütü'ne teslim edildiğini bildirdi. İsrail ile Hamas arasında gerçekleşen esir takası mutabakatı çerçevesinde toplamda 8 esir serbest bırakıldı.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 6 İsrailli esirin daha Uluslararası Kızılhaç Örgütü'ne teslim edildiğini bildirdi.

İsrail ordusu, Kızılhaç'tan aldığı bilgiye göre, Gazze Şeridi'nde serbest kalan 6 İsrailli esirin yola çıktığını duyurdu.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde taraflar arasında varılan mutabakat sonucu gerçekleşen esir takasının 7. turunda İsrail-Fransa çifte vatandaşı ve İsrailli iki kadın esirin serbest kalmasıyla bugünkü toplam sayı 8'e yükseldi.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 210 Filistinli esir serbest bırakıldı.

Hamas, taraflar arasındaki müzakerelerde 7 kadın ve çocuk esir ile İsrail ordusunun bombardımanında öldürülen 3 İsrailli esirin naaşlarının teslim edilmesi karşılığında "insani ara"nın bir gün daha uzatılması şeklindeki teklifin İsrail tarafından reddedildiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Dünya

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