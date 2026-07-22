İran'ın Hürmüz Boğazı Stratejisi: Üç Seçenek, Hiçbiri Zafer Getirmiyor

Hayati öneme sahip Hürmüz Boğazı'nın kontrolü için ABD ile 10 gündür karşılıklı saldırılar düzenleyen İran'ın liderlerinin önünde üç seçenek varmış gibi görünüyor. Ancak bunların hiçbiri zafere giden açık bir yol sunmuyor.

İlk seçenek, Washington'ın taleplerinin büyük bölümünü kabul etmek: Ticari gemilere yönelik saldırıları durdurarak Hürmüz Boğazı'ndan serbest ve güvenli geçişi garanti etmek, İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stokundan vazgeçmek ya da bu stoku azaltmak ve küresel nükleer denetim kuruluşunun kapsamlı teftişlerini kabul etmek.

Tahran bunun karşılığında İran limanlarına uygulanan ABD deniz ablukasının sona ermesini, yaptırımların hafifletilmesini ve yeni saldırılara karşı güvence verilmesini isteyecektir.

Bu muhtemelen maliyeti en düşük seçenek. Ancak aynı zamanda siyasi açıdan en ağır bedeli taşıyanı.

Hürmüz Boğazı'nı yönetme konusunda İran'a resmen tanınmış bir rol elde etmeden boğazı yeniden açmak, Tahran'daki bazı çevrelerin yeni keşfedilmiş bir caydırıcı güç olarak görmeye başladığı kozdan vazgeçmek anlamına gelecektir.

Üstelik bu koz artık İran'ın füzelerinden, bölgedeki vekil güçlerinden ve hatta nükleer programından bile daha etkili görünebilir.

İran İslam Cumhuriyeti, düşmanlarının kendi topraklarına düzenlediği bir saldırıya karşılık küresel ekonomiye anında bedel ödetebildiğini ilk kez göstermiş oldu.

Öte yandan nükleer program, uzun süredir İran'ın vazgeçmeye zorlanamayacağı bir hak olarak sunuluyor.

Aylarca süren saldırıların ardından nükleer faaliyetlere sıkı kısıtlamalar getirilmesi yönündeki talepleri kabul etmek, sertlik yanlılarının Amerikan askeri baskısının işe yaradığını savunmasına imkân tanıyacaktır.

Bu durum ayrıca İran'ın füze programı ile Lübnan'daki Hizbullah, Irak'taki Şii gruplar ve Yemen'deki Husilerle ilişkileri konusunda yeni taleplerin önünü açabilir.

İkinci seçenek ise gerilimi tırmandırmak.

İran; bölgedeki Amerikan üslerine, gemilere ve Körfez'deki Arap ülkelerinin hayati altyapılarına yönelik saldırılarını yoğunlaştırabilir.

Böylece yükselen enerji fiyatlarının ve daha geniş çaplı aksaklıkların Washington ile müttefiklerini taviz vermeye zorlayacağını umabilir.

Ancak bu seçenek, en büyük askeri riski taşıyor.

Çok sayıda kişinin ölümüne ya da Körfez'deki altyapının ciddi biçimde zarar görmesine yol açacak bir saldırı, İran'ın komşularını çatışmaya daha doğrudan sürükleyebilir ve Tahran'ı daha geniş bir koalisyonla karşı karşıya bırakabilir.

Üçüncü seçenek ise mevcut istikrarsızlığı sürdürmek: Gemiler ve enerji piyasaları üzerinde pazarlık gücünü koruyacak kadar baskı oluşturmak, ancak ABD ile yeniden topyekün bir savaşı tetikleyecek noktaya varmamak.

Bu yaklaşım, İran İslam Cumhuriyeti'nin yerleşik düşünce tarzına uygun görünüyor.

İran'ın kendisinden daha güçlü bir düşmanı yenmesi gerekmiyor; o düşmanın savaşmayı göze aldığı süreden daha uzun süre ayakta kalması yeterli.

Hayatta kalmak bile bir zafer olarak sunulabilir. Ancak yaptırımlar, savaşın yol açtığı hasar ve enflasyon ülke içindeki baskıyı giderek artırıyor.

Zaman ilerledikçe bir çelişki de ortaya çıkabilir: İran Hürmüz Boğazı'nı bir silah olarak ne kadar çok kullanırsa, ülkelerin bölgeden enerji ve diğer malları ihraç etmek için yeni yollar bulması hâlinde bu silah o kadar güçsüz hâle gelebilir.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da bu çelişkiyi kabul etti.

Kalibaf, Hürmüz'ün değerinin boğazdan geçen gemi sayısını azaltmaktan değil, artırmaktan kaynaklandığını savundu.

Sürekli olarak güvensiz kalan bir deniz yolu, dünyayı İran'ı devre dışı bırakacak alternatifler bulmaya teşvik edecektir.

Kararları kim alıyor?

İran'daki karar alma sürecine ilişkin belirsizlik de durumu daha karmaşık hâle getiriyor.

Şubat ayında başlayan ABD-İsrail savaşı sırasında düzenlenen bir saldırıda öldürülen Ayetullah Ali Hamaney döneminde seçilmiş siyasetçiler, dini kurumlar ve Devrim Muhafızları arasındaki anlaşmazlıklarda son sözü dini lider söylüyordu.

Aylarca süren savaşın ve Hamaney'in oğlu Mücteba'nın yönetime gelmesinin ardından bu güç dengesinin nasıl şekillendiği artık daha belirsiz.

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve diplomatları, ekonomik baskıyı hafifletmek ve istikrarı yeniden sağlamak amacıyla bir anlaşmaya varılmasını destekleyebilir.

Buna karşılık parlamentodaki sertlik yanlıları, seçilmemiş güçlü kurumlar ve muhafazakar medya kuruluşları, verilecek büyük tavizlerin İran İslam Cumhuriyeti'nin ideolojik temellerini zayıflatmasından ve çekirdek destekçi kitlesini uzaklaştırmasından endişe edebilir.

En büyük soru ise silahlı kuvvetler, özellikle de Devrim Muhafızlarıyla ilgili.

İran'ın füze programı, bölgesel ittifakları ve Hürmüz Boğazı'ndaki stratejisi Devrim Muhafızlarının nüfuzunun temelini oluşturuyor.

Ancak gerilimin tırmandırılması ve müzakereler konusunda alınacak kararlarda komutanların ne kadar ağırlığa sahip olduğu hâlâ bilinmiyor.

Tahran'ın önündeki üç seçeneğin, sistemin farklı kesimlerine yükleyeceği bedeller de aynı değil.

Pragmatistler bir anlaşmayı destekleyebilir, sertlik yanlıları direnmeyi tercih edebilir, bazı askeri komutanlar ise gerilimi tırmandırmanın İran'ın pazarlık gücünü artıracağını düşünebilir.

Dolayısıyla soru yalnızca İran'ın hangi yolu seçeceği değil, bu tercihi yapma yetkisinin kimde olduğudur.

İranlılar ne söylüyor?

İran yönetiminin direnme anlayışı, bu direnişin bedelini ödemek zorunda kalan insanlar için çok farklı bir anlam taşıyor.

İran ve ABD, askeri operasyonları durdurmak, Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak ve takip eden 60 gün içinde savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya varmak amacıyla haziran ayında bir Mutabakat Zaptı imzaladı.

Ancak anlaşmanın imzalanmasından üç hafta sonra ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz'deki gemilere yönelik saldırıları ve buna karşılık düzenlenen Amerikan saldırılarının ardından ateşkesin "sona erdiğini" ilan etti.

İran'da yaşayan bir kadın BBC Farsça Servisi'ne, çatışmalar yeniden başladığında "çok ama çok üzüldüğünü" söyledi.

Kadın, Mutabakat Zaptı'nın iki tarafa kalan anlaşmazlıkları çözmek ve istikrarı yeniden sağlamak için zaman kazandırmasını ummuştu. Ancak bunun yerine şimdi altyapının yıkılmasından, sivillerin ve askerlerin hayatını kaybetmesinden endişe ediyor.

İran yönetimi içindeki sertlik yanlılarını yıkıcı politikaları halka dayatmakla suçlayan kadın, kendi görüşüne göre savaşı teşvik eden yurt dışındaki muhalif isimleri de eleştirdi.

Tahran'da yaşayan bir başka kadın ise çalıştığı dış ticaret şirketinin kapandığını ve doktora derecesine, ayrıca 17 yıllık deneyime sahip olmasına rağmen dört aydır işsiz olduğunu söyledi.

"Kimse işe alım yapmıyor çünkü kimse ne olacağını bilmiyor" diyen kadın; fiyatların hızla yükseldiğini, elektrik ve su kesintilerinin yaşandığını, hırsızlık olaylarının arttığını ve geceleri zaman zaman silah sesleri duyulduğunu anlattı.

Artık şehir içinde yaptığı yolculukları da sınırlandırıyor.

Bu anlatılar tek bir siyasi sonuca işaret etmiyor.

Yabancı saldırılar, İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı çıkan kişiler arasında bile ABD ve İsrail'e yönelik öfkeyi artırabilir.

Ancak bu tanıklıklar aynı zamanda halktan direniş adına belirsiz bir süre boyunca sıkıntılara katlanmasını istemenin sınırlarını da ortaya koyuyor.

Trump da kendi açısından zor seçeneklerle karşı karşıya: Savaşı genişletmek, askeri ve ekonomik baskıyı sürdürmek ya da İran'ın daha sıkı denetim altında, sınırlandırılmış bir sivil nükleer program yürütmesine izin veren bir anlaşmayı kabul etmek.

Bu seçeneklerin hiçbiri zafere giden net bir yol sunmuyor.

Çatışma; karşılıklı saldırılar, arabuluculuk girişimleri ve geçici ateşkeslerden oluşan döngüler hâlinde aylarca devam edebilir.

Belirleyici soru, İran liderlerinin topyekün bir savaşı, ülkede yeni protestoları veya boğazın önemini azaltacak alternatif güzergâhların inşa edilmesini tetiklemeden Hürmüz'ü ne kadar süreyle bir koz olarak kullanabileceğidir.

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .