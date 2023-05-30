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İran'da kaza: 3 Türk vatandaşı hayatını kaybetti

İran'da kaza: 3 Türk vatandaşı hayatını kaybetti

Dünya Haberleri

İran'ın Tebriz kentinde meydana gelen trafik kazasında 3 Türk vatandaşı hayatını kaybetti. Van'ın Gürpınar ilçesi nüfusuna kayıtlı Sinan ve Yalçın Serindere ile Tuncer Candan isimli Türk vatandaşlar, alışveriş yapmak için İran'ın Tebriz kentinde kaza yaptı. Otomobillerinin tırla çarpışması sonucu hayatını kaybeden 3 Türk vatandaşının cenazelerinin, yarın İran'dan Türkiye getirileceği Gürpınar ilçesinin Elaçmaz Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

İran'ın Tebriz kentinde meydana gelen trafik kazasında 3 Türk vatandaşı hayatını kaybetti.

Van'ın Gürpınar ilçesi nüfusuna kayıtlı Sinan ve Yalçın Serindere ile Tuncer Candan isimli Türk vatandaşlar, alışveriş yapmak için İran'ın Tebriz kentinde kaza yaptı. Otomobillerinin tırla çarpışması sonucu hayatını kaybeden 3 Türk vatandaşının cenazelerinin, yarın İran'dan Türkiye getirileceği Gürpınar ilçesinin Elaçmaz Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

Tebriz İran Van Dünya Haberler

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