Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (2 Mayıs) Dolar ne kadar oldu?

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DOLAR NE KADAR?

Dolar 32,3633'ten satılıyor.

EURO NE KADAR?

Euro 34,6894'ten satılıyor.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin 40,5020'den satılıyor.

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FED'İN FAİZ KARARI TAKİP EDİLECEK

Analistler, bugün Fed'in faiz kararı, ABD'de ADP istihdam raporu, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ISM imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise Fed'in bugün faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, haziranda faiz indirimine başlama ihtimali yüzde 11, temmuzda yüzde 23 ve eylülde yüzde 47'de bulunuyor.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugünkü sözle yönlendirmelerinin piyasaların odağında bulunacağını dile getiren analistler, Powell'ın açıklamalarının varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olabileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 105 ve 104 seviyelerinin destek, 107'nin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.