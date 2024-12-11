İngiltere'de vergi artışlarını protesto eden çiftçiler, traktörlerle yolları kapattı

İngiltere'de çiftçiler, hükümetin tartışmalı miras vergisi düzenlemesini protesto etmek için bugün Londra sokaklarını traktörleriyle doldurdu. Yaklaşık 300 çiftçinin katıldığı eylem, başkentin merkezinde trafiği felç etti.

Sabah saatlerinden itibaren parlamento binası önünde toplanan çiftçiler, 1 milyon sterlin üzerindeki tarımsal varlıklara getirilen yüzde 20'lik vergiyi protesto etti. "İngiliz Çiftçiliğini Kurtar" ve "Kent Çiftçileri için Adalet" gruplarının organize ettiği gösteride, öğle saatlerinde konuşmalar yapıldı ve ardından traktörlerle yavaş sürüş eylemi düzenlendi.

Organizatörlerden Matt Cullen, "Çiftliklerimizin yok olmasına izin vermeyeceğiz. Bu bir savaş ve biz kazanacağız" açıklamasını yaptı. Ünlü televizyoncu ve çiftçi Jeremy Clarkson da protestoya destek verdi.

Geçen ay da 13 bin kişinin katıldığı benzer bir protesto düzenlenmişti. Çiftçiler, yeni vergi düzenlemesinin aile çiftliklerine büyük zarar vereceğini ve tarım sektörünü olumsuz etkileyeceğini savunuyor. İşçi Partisi lideri Keir Starmer ise düzenlemenin gerekli olduğunu iddia ediyor.