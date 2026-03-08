Hürmüz Boğazı krizinde Batı zarar görürken Rusya nasıl kazanacak?

ABD ve İsrail'in İran ile savaşı, küresel ekonomi için hayati öneme sahip olan ve toplam petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz ticaretinin %20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nın uzun süre kapalı kalma riskini de beraberinde getiriyor.

Bu güzergahın kesintiye uğraması Avrupa, ABD ve Donald Trump için sorun yaratırken, Kremlin'in petrol ihracatını artırmasına ve Ukrayna'daki savaşı için milyarlarca dolar kazanmasına olanak sağlayarak Rusya'nın avantaj kazanmasına neden olacak.

İran, Basra Körfezi'nde bulunan bu dar boğazın kuzey kıyısını kontrol ediyor.

Tahran, ABD ve İsrail'in saldırısı olarak nitelendirdiği eylemlere yanıt olarak defalarca Hürmüz Boğazı'nı kapatmakla tehdit etti, ancak üst düzey liderlerin öldürülmesi ve günlerce süren bombardımanlara rağmen bu tehdidini gerçekleştirmedi.

Ancak, nakliye şirketlerinin risk almak istememesi ve sigorta maliyetlerinin hızla artması sebebiyle körfezde geçişler neredeyse tamamen durma noktasına geldi.

Tanker trafiğini izleyen Kpler uzmanları, "Hürmüz Boğazı teknik olarak açık, ancak fiilen gemi trafiğine kapalı" diyor.

"Bu sadece soyut bir jeopolitik risk değil; tedarikte gerçek bir aksaklık anlamına geliyor."

Savaş Kremlin'e nasıl yarıyor?

Kpler uzmanları, "Bu çatışma, Rusya'nın küresel petrol piyasasındaki konumunu önemli ölçüde güçlendiriyor" diyor.

"Ortadoğu'nun petrol arzındaki aksaklıklar, Hindistan ve Çin'in Rus petrolüne bağımlılığını giderek artıracaktır."

Son aylarda, Rus petrolünün bu iki ana alıcısı Batı'nın baskısı altında ithalatlarını azalttı, bu da Rusya'yı fiyatları daha da düşürmeye ve ihracatını azaltmaya zorladı.

Ancak bu önlemler bile yaptırım uygulanan petrolün tamamen satılmasına yol açmadı ve milyonlarca varil petrol hala gölge filo tankerlerinde denizde bekliyor.

Hürmüz Boğazı kapatılırsa, dünya sadece Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Irak'tan gelen resmi Ortadoğu petrolünü kaybetmekle kalmayacak, aynı zamanda kaçak ve yaptırım uygulanan İran petrolü de tedarik zincirinden kopacak.

ABD'nin Venezuela'ya uyguladığı abluka göz önüne alındığında, Rusya fiilen ucuz gölge filo petrolünün tek satıcısı haline gelecek.

Küresel fiyatların yükselmesi kaçınılmaz olduğundan, Moskova'nın denizde mahsur kalan kargoları satması daha kolay olacak.

Bloomberg enerji uzmanı Javier Blass'a göre, "Vladimir Putin bu savaştan kazançlı çıkacak çünkü petrol fiyatları yükselecek ve yaptırım uygulanan Rus hammaddelerine olan talep artacak".

Blas, "Beyaz Saray bunu görmezden gelirse, Hindistan bu petrolün alıcısı olabilir" diye ekliyor.

ABD Başkanı Donald Trump Hindistan'ı Rus petrolü ithalatını durdurmaya çağırmıştı.

Ancak ABD Hazine Bakanlığı, 6 Mart'ta Hindistan'ın Rus petrolü satın almasını kolaylaştırıcı bir adım attı. Rus petrolü üzerindeki .

Kasım ayında yapılacak kongre seçimleri yaklaşırken, ABD'de benzin fiyatlarını düşük tutmak Trump için daha öncelikli bir konu olabilir.

Enerji uzmanı Blass, "Bu, Putin'in agresif politikasına karşı koymaya çalışanlar için iyi bir seçenek olmayabilir ama Hürmüz Boğazı'ndaki aksaklıkların neden olduğu petrol kıtlığının bir kısmını telafi etmeye yardımcı olabilir" diyor.

Analistler ise Trump memnun olmasa bile Hindistan'ın Rus petrolü satın almaya devam edeceğini söylüyor.

S&P Global Ratings Hindistan'ın stratejik petrol rezervlerinin şu anda Uluslararası Enerji Ajansı tarafından belirlenen seviyenin altında olduğunu belirtti.

Öte yandan Çin son aylarda aktif olarak rezervlerini artırıyor, ancak Kpler'deki uzmanlar, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması durumunda Pekin'in Rusya'dan deniz yoluyla petrol ithalatını artırmaya da hazır olduğunu söylüyor.

"Kısa vadede, [akıştaki] kesintiler en çok Hindistan'ı zorlayacak. Hindistan, mevcut kaynakları ve iyi kurulmuş lojistik mekanizması nedeniyle muhtemelen hemen Rus petrolüne yönelecektir" diye yazıyorlar.

Son aylarda Rusya'dan petrol ithalatını azaltan Çin'in, çatışma haftalarca sürerse bu ihtiyatlı tutumunu terk etme olasılığı yüksek.

Rusya'nın çıkarları bunlarla sınırlı değil.

Deniz taşımacılığının kesintiye uğraması, Kremlin'e boru hattı yoluyla Avrupa'ya ihracatı sürdürebileceği umudunu verdi.

Ancak, önlerinde iki engel bulunuyor.

İlk olarak, Avrupa Birliği Rusya'ya karşı tam kapsamlı bir petrol ambargosu hazırlığında ve bunun ayrıntılarının Nisan ortasında açıklanması bekleniyor.

Petrol krizinin yaşandığı bir dönem böyle bir kararı açıklamak için doğru bir zaman olmayabilir.

İkincisi, Avrupa'da Rus petrolünün ana alıcıları ve Kremlin'in müttefikleri olan Macaristan ve Slovakya, Rus bombardımanıyla Ukrayna'daki "Dostluk" boru hattının hasar görmesi nedeniyle bir aydan fazla bir süredir bu güzergâhtan petrol alamıyor.

Sonuç olarak, bu iki ülke Kremlin'e karşı yeni yaptırımları ve Ukrayna'ya Avrupa kredisi verilmesini veto etti.

Avrupa Birliği, bu iki ülkeye Rus petrolü yerine Hırvatistan'ın deniz terminaline bağlı bir boru hattından petrol ihtiyaçlarını karşılamayı teklif etti.

Ancak, Hürmüz Boğazı'ndaki sorunlar nedeniyle deniz yollarındaki petrol arzı azalırsa, bu seçenek pratikte etkisiz hale gelecek ve Avrupa Birliği, boru hattının daha hızlı onarılması için Ukrayna üzerindeki baskıyı artırmak zorunda kalacaktır.

Batı'ya nasıl zarar veriyor?

ABD Başkanı Trump, Amerikalılara fiyatların düşük kalacağını ve benzinin ucuz olacağını vaat etmişti.

Küresel petrol krizi bu vaatlerle bağdaşmıyor.

ABD dünyanın en büyük petrol ve doğalgaz üreticisi ve gerçek bir arz sıkıntısı yaşamayacaktır.

Ayrıca, ülke fiyat artışlarını kontrol altına almak için kullanabileceği stratejik petrol rezervlerine sahip.

Ancak Avrupa'daki durum farklı.

Boru hatları ve uzun vadeli sözleşmelerle gaz tedarik eden Rusya ile enerji ilişkilerini kesen Avrupa Birliği, artık petrol ve gazı açık piyasadan satın alıyor ve piyasa fiyatlarındaki dalgalanmalara hassas hale geldi.

ABD ekonomisinin aksine, Avrupa ekonomisi yavaş büyüyor ve herhangi bir yeni enerji krizi ekonomik ve siyasi istikrarsızlığa yol açabilir.

Savaş 28 Şubat'ta başladı ve 2 Mart Pazartesi günü Avrupa piyasaları yeniden açıldığında, gaz fiyatları cuma gününe göre yüzde 20 artış gösterdi.

Wood Mackenzie'nin Avrupa doğalgaz piyasaları kıdemli analisti Tom Marzec-Manser, "Bu önemli bir artış, ancak daha aşırı durumlar da yaşandı" diyor.

O, fiyatların daha da yükseldiği 2025 Haziran ayında İran ile yaşanan önceki savaşı örnek göstererek, "Bu durum ne kadar uzun sürerse, fiyatlar o kadar artacaktır" uyarısında bulunuyor.

Ama ne dereceye kadar?

ABD'li Goldman Sachs bankasının analistleri %130'luk bir artış öngörüyor.

Bloomberg tarafından alıntılanan bankanın analiz notunda, Hürmüz Boğazı'nın iki aydan fazla süreyle kapatılması halinde Avrupa'da gaz fiyatlarının üç katına çıkabileceği de belirtiliyor.

Katar'ın sıvılaştırılmış doğalgazını hızlı bir şekilde ikame etmek kolay olmayacak.

En büyük üretici olan ABD, tesisleri zaten maksimum kapasiteyle çalıştığı için ihracatı artırmayı göze alamaz.

Rusya'nın sıvılaştırılmış doğalgazı da yaptırımlar kapsamında.

Hürmüz Boğazı bloke edilirse, ABD de bunu düzeltemeyecek.

Trump uzun zamandır çok daha küçük bir sorun olarak gördüğü Husi'lerin Kızıldeniz'i kapatmasını çözmeyi uzun süredir vaat ediyor, ancak Avrupa ile Asya arasındaki ana nakliye rotası hala kapalı durumda.