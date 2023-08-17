Göynük'teki Orman Yangını Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Bolu'nun Göynük ilçesinde 3 noktada çıkan orman yangınını soğutma çalışması devam ediyor.

İlçeye bağlı Güneyçalıca, Aşağıkınık ve Kayalıdere- Tepebaşı arasında dün ve önceki gün çıkan, ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahalelerin ardından dün kontrol altına alınan orman yangını bölgelerinde soğutma çalışması sürüyor.

Yangında zarar gören alanın tespiti için de Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışıyor.