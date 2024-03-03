Gazze'de yeni ateşkes için görüşmeler başladı

Gazze'de yeni bir ateşkesin sağlanmasına yönelik yapılması planlanan görüşmeler için Hamas temsilcileri ve aracılar Mısır'ın başkenti Kahire'ye ulaştı. Ancak İsrail, görüşmelere katılma şartı olarak Hamas'ın elinde hâlâ hayatta olan İsrailli rehinelerin isimlerini talep etti.

İsmini paylaşmayan bir ABD'li yetkili, İsrail'in de anlaşmayı "hemen hemen" kabul ettiğini kaydetti.

Öte yandan İsrail medyası, Hamas'ın "hangi rehinelerin hayatta olduğunu" açıklamayı reddettiğini, dolayısıyla İsrail'in görüşmelere katılmayacağını aktarıyor.

ABD'ye göre altı haftalık yeni bir ateşkeste daha çok İsrailli rehine ve Filistinli tutuklu serbest bırakılacak.

Ateşkese yönelik girişimler, Perşembe günü yardım kamyonları çevresinde İsrail'in açtığı ateş ve yaşanan izdiham sonrası 112 kişinin ölmesinin ardından hızlandı.

Hamas, gıda yardımına erişmek isteyen sivillere İsrail ordusunun ateş açtığını savunurken, İsrail bu iddiayı reddediyor. Öte yandan Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinatörlüğü (OCHA) Gazze Ofisi Başkanı Giorgios Petropoulos, BBC’ye yaptığı açıklamada, Gazze’deki Şifa Hastanesi’ne yaptıkları ziyarette, yaralanan birçok kişide kurşun yaraları olduğunu söyledi.

ABD ise savaşın başlangıcından bu yana ilk kez Gazze'ye yönelik havadan gıda yardımı yaptı. ABD Merkez Komutanlığı, operasyonun Ürdün hava kuvvetleri ile birlikte gerçekleştirildiğini açıkladı.

Hamas, ateşkesi de içeren bir anlaşmaya 24-48 saat içerisinde ulaşılmasının beklendiğini açıkladı.

Mısır medyasına konuşan Hamaslı temsilciler, ateşkese varılmasında İsrail'in tavrının belirleyici olacağını söyledi.

Mısırlı yetkililer ise hem Hamas'ın hem de İsrail'in görüşmelere katılmasını beklediklerini kaydetti.

ABD, altı haftalık bir ateşkesin genel hatlarıyla tarafların onayından geçtiğini ileri sürüyor.

7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas savaşında, Gazze'de şu ana kadar 21 bini çocuk ve kadın olmak üzere 30 bin 410 kişi İsrail hava saldırılarında öldürüldü. Yaralı sayısı ise 71 binin üzerinde.

Gazzelilerin kuzeyden güneye doğru hareketi ve ardından Gazze güneyindeki Han Yunus ve Refah'a yönelik hava saldırılarının başlaması, insani felaketin boyutunu biraz daha artırdı.

Üst düzey bir BM yardım yetkilisi, geçtiğimiz Salı günü BM Güvenlik Konseyi’ne yaptığı uyarıda, Gazze'de en az 576 bin kişinin "kıtlıktan bir adım uzakta" olduğunu ve harekete geçilmezse kıtlığın yaygın bir şekilde görülmesinin “kaçınılmaz” olabileceğini söylemişti.

BM’ye göre Gazze’nin kuzeyinde 300 binden fazla kişi gıda ve temiz içme suyu sıkıntısı yaşıyor, nüfusun dörtte biri de "kıtlığın eşiğinde."