Gazze'de Filistinliler İsrail'in Mescid-i Aksa Baskınlarını Protesto Etti

Gazze'de yüzlerce Filistinli, İsrail polisinin korumasındaki fanatik Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınları protesto etti. Hamas'ın düzenlediği gösteriye katılan Filistinliler, Kudüs ve Mescid-i Aksa için birleşme çağrısı yaptı.

Gazze'de yüzlerce Filistinli, İsrail polisinin korumasındaki fanatik Yahudi yerleşimcilerin, "Sukot (Çardaklar) Bayramı" münasebetiyle Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınları protesto etti.

Hamas'ın, Gazze'nin kuzeyindeki Cebaliya Kampında düzenlediği gösteriye katılan Filistinliler, "Kahraman direnişimiz, işgalciye ve onun yandaşlarına karşı çekilmiş bir kılıç olarak kalacak", "Kudüs ve Mescid-i Aksa için birleşelim" ve "Mescid-i Aksa kırmızı çizgidir" yazılı dövizler ile Kubbetu's Sahra'nın fotoğraflarını taşıdı.

Gösteri kapsamında konuşma yapan Hamas yetkililerinden Müşir el-Mısri, İsrail'in Mescid-i Aksa'da yeni bir statü dayatmaya çalıştığını ancak Filistinlilerin bu planın gerçekleşmesine izin vermeyeceğini söyledi.

İsrail'in, Mescid-i Aksa'ya yapılan mükerrer baskınlarla "ateşe benzin döktüğünü" kaydeden Mısri, "Yahudilerin çardaklarını başlarına yıkacağız bir daha Çardak Bayramı yapamayacaklar." dedi.

Gösteriye katılanlardan Muhammed Hammade ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınlarına duydukları öfkeyi göstermek için sokağa indiklerini belirtti.

Hammade, İsrail'in, Kudüs ve Gazze'deki Filistin halkına dönük saldırgan politikasını durdurması için uluslararası toplum ile Arap ve İslam dünyasına acil müdahale çağrısı yaptı.

Yahudi yerleşimciler dini bayramlarının olduğu dönemlerde Mescid-i Aksa'ya baskınlarını artırıyor.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Sukot Bayramı'nın ikinci günü olan dün 859, bugün ise 1468 Yahudi yerleşimcinin Aksa'ya baskın düzenlediğini bildirmişti.

Yahudilerin 29 Eylül'de başlayan Sukot (Çardaklar) Bayramı, bir hafta boyunca devam edecek.