Finlandiya Dışişleri Bakanı Sırbistan-Kosova diyaloğunu destekledi

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Sırbistan-Kosova arasındaki diyaloğun sürdürülmesini desteklediğini açıkladı. Haavisto, Kosova'nın kuzey belediyelerindeki huzursuzluktan endişe duyduklarını ve Kosova'yı sorunu çözmeye çağırdıklarını belirtti. Ayrıca İsveç'in NATO üyeliğine de değinen Haavisto, Ukrayna'ya desteğin sürmesi gerektiğini söyledi.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, ülkesinin Sırbistan- Kosova arasındaki diyaloğun sürdürülmesini desteklediğini söyledi.

Gayriresmi nitelikli NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Norveç'in başkenti Oslo'ya gelen Haavisto, basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Haavisto, Sırbistan- Kosova diyaloğunun Finlandiya için çok önemli olduğunu belirterek, "Sırbistan- Kosova diyaloğunun sürdürülmesini desteklemeye hazırız. Kosova'nın kuzey belediyelerindeki huzursuzluktan son derece endişe duyuyoruz. Kosova'yı bu sorunu çözmeye çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

İsveç'in NATO üyeliğine de değinen Haavisto, Türkiye'de Cumhurbaşkanı Seçimi olduğunu ve bundan sonraki süreçte İsveç'in üyeliğinin onaylanmasını umduklarını ifade etti.

Haavisto, Ukrayna'ya desteğin sürmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğun olduğu Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç belediyelerinde 23 Nisan'da yapılan yerel seçimleri kazanan Arnavut belediye başkanlarının göreve başlaması, 26 Mayıs'ta Kosovalı Sırplar tarafından protesto edilmiş, polis ile Kosovalı Sırplar arasında arbede yaşanmıştı.

29 Mayıs'ta da belediye binalarını koruyan NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) askerleriyle Kosovalı Sırpların karşı karşıya gelmesi sonucu 30 KFOR askeri yaralanmıştı.