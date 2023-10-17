Fidan, TİKA'nın yenilediği Lübnan Dışişleri Bakanlığı binasının açılışına katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarını sürdürdüğü Lübnan'da TİKA tarafından yenilenmesi yapılan Lübnan Dışişleri Bakanlığı binasının resmi açılış törenine katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarını sürdürdüğü Lübnan'da TİKA tarafından yenilenmesi yapılan Lübnan Dışişleri Bakanlığı binasının resmi açılış törenine katıldı. Açılışta Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdallah Bouhabib de Bakan Fidan'ın yanında yer aldı.