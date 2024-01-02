Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Dusan Tadic'e saldıran kişiye hapis cezası

Yusuf Özkan

Lahey

Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu Dusan Tadic’e, Ajax’ta forma giyerken Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da saldıran ve soygun girişiminde bulunan iki kişiden Muhammed F., 12 ay hapis cezasına çarptırıldı. Muhammed F.'nin suç ortağı Muhammed El K. da geçen yıl Şubat ayında kamusal şiddet suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Daha önce Hollanda Süper Ligi (Eredivisie) takımlarından Ajax’ta forma giyen Tadiç, 28 Temmuz 2022'de evinin önünde saldırıya uğradı.

Otomobilini park ettiği sırada, yanına yaklaşan kasklı 2 kişi Sırp oyuncuyu hedef aldı.

Kaçmaya çalışan Tadic’i scooter ile takip eden saldırganlar, ünlü futbolcuyu boğazından yakaladı.

Kısa bir arbedenin ardından hafif yaralı olarak kurtulmayı başaran Tadic, yakındaki bir otele sığındı.

Amsterdam polisi, güvenlik kamerası kayıtlarının da yardımıyla 20 yaşındaki Muhammed F. ve 27 yaşındaki Muhammed El K.’yı yakaladı.

Amsterdam Mahkemesi, bugün açıkladığı kararında, iki kişinin soygun amacıyla Tadic’e saldırdığına hükmetti.

Tadic’in otomobiline takip cihazı yerleştirildiğini belirten yargıç, "Bu eylem tarzının planlı bir soygunu tamamlamaya yönelik olduğu düşünülmelidir" dedi.

Muhammed F.’nin, kamera görüntülerindeki kişinin kendisi olmadığını ve olay yerinde bulunan DNA örneklerinin, tek yumurta ikizi erkek kardeşine ait olduğunu öne sürmesi nedeniyle, mahkeme süreci uzamıştı. İkiz kardeş, mahkeme için DNA örneği vermeyi reddetmişti.

Mahkeme ise kameradaki kişinin daha önceden suç kaydı bulunan Muhammed F. olduğuna ilişkin yeterli kanıt bulunduğunu bildirdi.

Öte yandan savcı, Muhammed El K. hakkında 12 yıl daha hapis cezası verilmesi için karara itiraz etti.

Dusan Tadic, Ajax’ta 2018-2023 yılları arasında forma giymişti ve takım kaptanıydı.

Yeniden yapılanma sürecinden memnun olmadığını belirten Tadic, “yeni bir başlangıç yapmak için” kendi isteğiyle sezon başında Ajax'dan ayrılarak Fenerbahçe’ye transfer olmuştu.