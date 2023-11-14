Erzurum'da bir kafede patlama meydana geldi

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezindeki kafede meydana gelen patlama sonucunda hasar oluştu. Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinin duvarları yıkıldı ve camlar kırıldı. Olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık, polis ve PALEN Doğalgaz ekipleri sevk edildi.

Erzurum'da bir kafede meydana gelen patlama hasara neden oldu.

Yakutiye ilçesindeki bir alışveriş merkezinde bulunan kafede patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık, polis ve PALEN Doğalgaz ekipleri sevk edildi.

Gaz sıkışmasından kaynaklandığı değerlendirilen patlamada, iş yerinin duvarları yıkıldı, camları kırıldı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı patlamada, dumandan etkilen bazı vatandaşlar olay yerindeki sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

AFAD, itfaiye ve PALEN Doğalgaz ekipleri, bölgede çalışma yaptı.