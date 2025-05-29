Elon Musk, Beyaz Saray'daki görevlerinden ayrıldığını açıkladı

Dünyanın en zengin kişisi olan Amerikalı milyarder Elon Musk'ın Cumhurbaşkanı Donald Trump'ın kabinesindeki görevi sona erdi. Musk, Hükümet Verimliliği Departmanı'ndaki (DOGE) görevinden ayrıldığını açıkladı.

Elon Musk, görevden ayrılma kararını sahibi olduğu sosyal medya platformu X üzerinden duyurdu. Musk şu açıklamayı yaptı: "Özel Hükümet Memuru olarak görev sürem sona ererken, israfı azaltma fırsatı verdiği için Cumhurbaşkanı Donald Trump'a teşekkür ederim."

Beyaz Saray da Musk'ın açıklamasını doğruladı.

Amerikan basınında çıkan haberlere göre Musk, görevinden ayrılmadan önce Trump'la resmi bir görüşme yapmadı.

Musk, Trump hükümetindeki görevine "Özel Hükümet Çalışanı" statüsünde başlamıştı. Amerikan yasalarına göre bu kategorideki görevlilerin çalışma süresi yılda 130 günle sınırlı. Trump'ın yemin töreninin ardından başlayan Musk'ın görev süresi de yarın sona erecekti.

Suikast girişiminden sonra desteğini açıkladı

SpaceX, Tesla ve X gibi şirketlerin sahibi olan dünyanın en zengin kişisi Elon Musk, Pennsylvania'da Trump'a düzenlenen suikast girişiminden sonra ona desteğini açıkladı. Daha sonra aynı yerde birlikte miting bile yaptılar.

Amerikalı milyarder, Trump'la X'te röportaj da gerçekleştirdi. Bu röportajı milyonlarca kişi izledi.

Musk, göçmen politikalarından uluslararası yardımların kesilmesine kadar birçok konuda Trump'la aynı görüşleri paylaştı. Seçim kampanyasına milyonlarca dolar bağışta bulundu ve Trump'ın mitinglerine konuşmacı olarak katıldı.

İsrafı azaltma birimi olan DOGE'nin kurulmasıyla Musk departmanın başına geçti. Bu süreçte binlerce federal çalışan işten çıkarıldı.

Amerikan basınında zaman zaman Trump kabinesinde Musk ile bakanlar arasında anlaşmazlık çıktığına dair haberler yer aldı.

Musk'a yönelik eleştiriler artarken, Trump ise Musk'a defalarca destek verdi. Hatta israfı önleme konusunda daha sert tutum takınması için onu teşvik etti.

Bu süreçte Amerikalı milyarderin elektrikli araç şirketi Tesla'ya karşı protestolar başladı ve markanın satışları düştü.

Demokratlar ve aktivistlerin Tesla hisse değerlerini düşürmek için çalışmalar yürüttüğü belirtildi.

Beyaz Saray'da bir Tesla aracına binen Trump, Tesla'ya yönelik bu girişimlerin terörizmle eşdeğer sayılacağını söyledi.

Ancak Trump ve Musk arasındaki fikir ayrılığı, ek gümrük vergilerinin uygulanmasıyla başladı.

Son fikir ayrılığı ise Musk'ın, Trump'ın savunduğu trilyonlarca dolarlık vergi indirimi ve savunma harcamalarını artırmayı içeren yasa tasarısını eleştirmesinden bir gün sonra yaşandı.