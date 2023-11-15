Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC'de temaslarda bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) ilanının 40. yılı kapsamında yaptığı ziyarette, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Ercan Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin parlayan yıldızı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanının 40. yıldönümü kutlamalarına Cumhurbaşkanımız Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geldik. Bundan 40 yıl önce esarete hayır diyen Kıbrıs Türkü kardeşlerimiz, egemenliklerine sahip çıkarak özgür ve bağımsız bir KKTC'yi kurmuşlardır. Bu önemli günde tekrar etmek isterim ki, Kıbrıs meselesinin çözümü için öncelikle Kıbrıs Türklerinin özden gelen hakları olan egemen eşitlikleri ve eşit uluslararası statüleri artık kabul ve beyan edilmelidir. Bu doğrultuda, ilgili tüm tarafları Ada'nın gerçeklerini esas alarak Kıbrıs Türklerinin bu haklarını tescil etmeye ve KKTC'yi tanımaya çağırıyoruz. Ziyaretim vesilesiyle ayrıca KKTC makamları ile ülkelerimiz arasındaki yakın ilişkilerin daha da güçlendirilmesi amacıyla karşılıklı görüş alışverişi gerçekleştireceğiz" dedi.

KKTC'YE DESTEĞİMİZ DAİME DEVAM EDECEK

Yılmaz, Türkiye'nin garantör ülke olarak KKTC'ye desteğinin daima süreceğini ifade ederek, "Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin refah ve huzuru için KKTC'deki ilgili tüm makamlarla ortak çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Anavatan ve garantör ülke olarak, Kıbrıs Türkü'nün müreffeh bir geleceğe doğru attığı kararlı adımları destekleyeceğimizi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvence kaynağı olmaya daima devam edeceğimizi bir kez daha vurgulamak isterim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 40. yıldönümünü yürekten kutluyor bu uğurda destansı bir mücadele ortaya koyan Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve Kıbrıs Barış Harekatı kahramanları başta olmak üzere tüm dava erlerini rahmetle ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR ŞEKİLDE HAKKIMIZI, HUKUKUMUZU DA ÇİĞNETMEYECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, daha sonra kutlamalar kapsamında Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve eşi Emel Töre ev sahipliğinde gerçekleştirilen resepsiyona katıldı. Burada konuşma yapan Yılmaz, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yle geçmişimiz bir, geleceğimiz bir. Bu kader birliğinin bir neticesi olarak; KKTC'nin egemen, eşit bir devlet olarak uluslararası alanda yerini alması için her türlü gayreti birlikte sarf ediyoruz. Bizler, uluslararası hukuka uygun bir şekilde ahlaka, vicdana, merhamete uygun bir şekilde hareket edeceğiz. Hiçbir şekilde hakkımızı, hukukumuzu da çiğnetmeyeceğiz" dedi.