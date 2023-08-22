Çin Devlet Başkanı Şi Cinping Güney Afrika'ya resmi ziyarette bulundu

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 15. BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere Güney Afrika'ya resmi ziyarette bulundu. Şi, Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ile görüşerek iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesini ve BRICS işbirliğinin önemini vurguladı.