Çin Devlet Başkanı Şi Cinping Güney Afrika'ya resmi ziyarette bulundu
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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 15. BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere Güney Afrika'ya resmi ziyarette bulundu. Şi, Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ile görüşerek iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesini ve BRICS işbirliğinin önemini vurguladı.
Güney Afrika'daki BRICS Zirvesi için ülkeye gelen Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ile görüştü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya