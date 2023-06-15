Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Görüştü

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Beijing'de Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi. Görüşme öncesinde Xi Jinping, Abbas için bir karşılama töreni düzenledi.