Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Görüştü
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Beijing'de Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi. Görüşme öncesinde Xi Jinping, Abbas için bir karşılama töreni düzenledi.
BEİJİNG, 15 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Çarşamba günü Beijing'de Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi.
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'de gerçekleştirilecek görüşme öncesinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas için Büyük Halk Salonu'nun Kuzey Salonu'nda bir karşılama töreni düzenledi, 14 Haziran 2023. (Fotoğraf: Huang Jingwen/Xinhua)
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'de gerçekleştirilecek görüşme öncesinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas için Büyük Halk Salonu'nun Kuzey Salonu'nda bir karşılama töreni düzenledi, 14 Haziran 2023. (Fotoğraf: Yin Bogu/Xinhua)
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'de gerçekleştirilecek görüşme öncesinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas için Büyük Halk Salonu'nun Kuzey Salonu'nda bir karşılama töreni düzenledi, 14 Haziran 2023. (Fotoğraf: Huang Jingwen/Xinhua)
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'de gerçekleştirilecek görüşme öncesinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas için Büyük Halk Salonu'nun Kuzey Salonu'nda bir karşılama töreni düzenledi, 14 Haziran 2023. (Fotoğraf: Zhang Ling/Xinhua)