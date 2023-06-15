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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Görüştü

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Görüştü

Dünya Haberleri

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Beijing'de Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi. Görüşme öncesinde Xi Jinping, Abbas için bir karşılama töreni düzenledi.

BEİJİNG, 15 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Çarşamba günü Beijing'de Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi.

Çin Cumhurbaşkanı Xi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile GörüştüÇin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşme gerçekleştiriyor, 14 Haziran 2023. (Fotoğraf: Yin Bogu/Xinhua)

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'de gerçekleştirilecek görüşme öncesinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas için Büyük Halk Salonu'nun Kuzey Salonu'nda bir karşılama töreni düzenledi, 14 Haziran 2023. (Fotoğraf: Huang Jingwen/Xinhua)

Çin Cumhurbaşkanı Xi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Görüştü

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'de gerçekleştirilecek görüşme öncesinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas için Büyük Halk Salonu'nun Kuzey Salonu'nda bir karşılama töreni düzenledi, 14 Haziran 2023. (Fotoğraf: Yin Bogu/Xinhua)

Çin Cumhurbaşkanı Xi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Görüştü

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'de gerçekleştirilecek görüşme öncesinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas için Büyük Halk Salonu'nun Kuzey Salonu'nda bir karşılama töreni düzenledi, 14 Haziran 2023. (Fotoğraf: Huang Jingwen/Xinhua)

Çin Cumhurbaşkanı Xi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Görüştü

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'de gerçekleştirilecek görüşme öncesinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas için Büyük Halk Salonu'nun Kuzey Salonu'nda bir karşılama töreni düzenledi, 14 Haziran 2023. (Fotoğraf: Zhang Ling/Xinhua)

Çin Cumhurbaşkanı Xi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Görüştü

Kaynak: Xinhua / Dünya

Çin Halk Cumhuriyeti Xi Jinping Filistin Dünya Haberler

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